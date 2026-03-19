RCB चा माजी खेळाडू झाला पुन्हा बाबा; दोन जुळ्या मुलानंतर घरी आली परी

Dinesh Karthik: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा २८ मार्चपासून सुरू होणार आहे, त्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या माजी खेळाडूच्या घरी आनंदाचे वातावरण आहे. हा खेळाडू दुसरा-तिसरा कोणी नसून दिनेश कार्तिक आहे. दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) नुकताच दुसऱ्यांदा बाबा झाला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली आहे. .Who is Auqib Nabi? रणजी स्पर्धेत ५५ विकेट्स घेणारा, वेगाचा नवा बादशाह... दिनेश कार्तिकने केले कौतुक; भारतीय संघात तो हवा....दिनेश कार्तिक आणि पत्नी दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) यांना कन्यारत्न प्राप्त झाले आहे. दिनेश आणि दीपिका यांना यापूर्वी दोन जुळी मुलं आहेत, ज्यांचा जन्म १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झाला होता. त्यांनी कबीर आणि झियान अशी त्यांची नावं ठेवली होती. आता यानंतर दीनेश आणि दीपिका मुलीचे आई-बाबा झाले आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये त्यांच्या मुलीचे नावही जाहीर केले. त्यांनी तिचे नाव राहा ठेवले आहे..पोस्टमध्ये लिहिले की 'हृदयात आशीर्वाद आणि कृतज्ञता ठेवून आम्ही आनंदाने आमच्या लाडक्या मुलीचे या जगात स्वागत करत आहोत. कबीर आणि झियान यांना त्यांच्या लहान बहिणीची ओळख 'राहा पल्लीकल कार्तिक' अशी करून देताना आनंद होत आहे.' या पोस्टला हजारो लाईक्स आल्या असून अनेकांना दिनेश आणि दीपिका यांचे अभिनंदन केले आहे..दिनेश आणि दीपिका यांचे २०१५ मध्ये लग्न झाले होते. हे दोघेही खेळाडू असून दिनेशने क्रिकेटमध्ये भारताचे, तर दीपिकाने स्कॅशमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. दीपिकाला तिच्या स्क्वॅशमधील योगदानासाठी पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे..Dinesh Karthik : ...मग भारताविरुद्ध गळा का काढता? दिनेश कार्तिक आणि इंग्लंडच्या पीटरसनचा सवाल.दिनेश सध्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा फलंदाजी प्रशिक्षक आणि मेंटॉर आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २६ कसोटी, ९४ वनडे आणि ६० टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने तीन हजाराहून अधिक धावाही केल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये ६ संघांकडून खेळला असून त्याने २५७ सामन्यांत २२ अर्धशतकांसह ४८४२ धावा केल्या आहेत.