Rohit Sharma: 'अद्भूत कर्णधार, टीम इंडियाला तू शिकवलंस की...' दिनेश कार्तिकचा रोहितच्या नेतृत्वाला सलाम; पाहा Video

बीसीसीआयने शुभमन गिलला वनडे संघाचा नवा कर्णधार घोषित केले आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळ संपला असून, गिल आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतून कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाचा दिनेश कार्तिकने व्हिडिओच्या माध्यमातून मानवंदना दिली..शनिवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने २६ वर्षीय क्रिकेटपटू शुभमन गिलला भारताच्या वनडे संघाचा नवा कर्णधार घोषित करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. आता शुभमन गिल रोहित शर्माकडून वनडे संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी खांद्यावर घेईल. भारतीय संघाला १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेपासून गिलच्या वनडेतील कर्णधारपदाच्या कार्यकाळाला सुरुवात होईल. यासह रोहित शर्माचा भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून कार्यकाळ पूर्णपणे संपला आहे..Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं.रोहितने गेल्यावर्षी टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवकडे टी२० संघाने नेतृत्व सोपवण्यात आले. रोहितने मे २०२५ मध्ये कसोटीतूनही निवृत्ती घेतल्यानंतर गिलला नवा कसोटी कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आता गिल वनडे कर्णधारही झाला आहे. तथापि, रोहित अद्याप वनडेतून निवृत्त झालेला नाही. त्यामुळे तो आगामी काळात गिलच्या नेतृत्वात वनडे खेळताना दिसेल. मात्र त्याचा कर्णधार म्हणून कार्यकाळ संपला.रोहितने वनडे कर्णधार म्हणूनही मोठे यश मिळवले. त्याबाबत त्याचा माजी संघसहकारी आणि जवळचा मित्र असलेल्या दिनेश कार्तिकने खास व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या कर्णधारपदाला मानवंदना दिली आहे. त्याने म्हटले की रोहितने निर्णायक परिस्थितीत नेहमीच पुढे येऊन नेतृत्व केले..व्हिडिओमध्ये कार्तिक म्हणाला, 'रोहित शर्मा, तुझे खूप आभार. तू एक अद्भूत कर्णधार आहेस अगदी रणनीती बनवण्याबाबतीतही हुशार आहेस. पण सर्वात महत्त्वाचे तू सर्वांसोबत खूप मैत्रीपूर्ण वागतोस आणि सर्वांना कम्फरटेबल करतोस. मात्र माझ्यासाठी तू जो कर्णधार म्हणून वारसा सोडून गेला आहे, तो मोठा आहे. त्या महत्त्वाच्या क्षणी, मोठ्या सामन्यांमध्ये सध्याच्या संघाला शिकवलंस की जिंकण्यासाठी काय लागतं.'.रोहित शर्माकडून ODI कर्णधारपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर Shubman Gill ची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, '२०२७ वर्ल्ड कपमध्ये...'.कार्तिक पुढे म्हणाला, 'कधी कधी आपण माघार घेतो, पण तू सांगितलं की आपण पुढचं पाऊल टाकायला हवं, प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव टाकायला हवा, अधिक जोखिम घ्यायला हवी आणि तू हे दुसऱ्या कोणावरही सोडलं नाहीस. मोठ्या सामन्यांमध्ये तो फलंदाजी सुरुवात करून दिलीस. तू म्हणायचा मी आक्रमक खेळणार आहे आणि खरंतर त्यासाठी कौशल्य लागतं. तू ते केलंस आणि तेही सातत्याने केलं.''गेल्या ३ बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये भारतीय संघ फक्त एक सामना हरला. २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अपराजित, २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये अपराजित, २०२३ वर्ल्ड कपमध्ये फक्त तो अंतिम सामना पराभूत झाला. हे आकडे अफलातून आहेत. त्यानंतरचे परिणाम तू पाहात आहेस. युवा संघ आशिया कपमध्ये अपराजित राहिला. हेच तू या भारतीय संघाला दिलं आहेस. तू जिथून सुरू केलं, तिथून तू एका चांगल्या ठिकाणी संघाला नेऊन ठेवलंस. ही एका चांगल्या नेतृत्वाची लक्षणं आहेत.'.याशिवाय कार्तिक रोहितच्या फलंदाजीचेही कौतुक करताना म्हटले की 'वनडे कर्णधार असताना तुझी सरासरी ५२ होती. तू नेतृत्व करताना ५६ सामन्यांपैकी ४२ सामने जिंकले. काय अफलातून आकडे आहेत. पण चांगल्या गोष्टींचा शेवटही असतोच. मला सर्व भारतीयांप्रमाणे तुला भारताचे नेतृत्व करताना पाहण्याचा अभिमान आहे.' या प्रवासाचा भाग बनल्याबद्दलही कार्तिकने आनंद व्यक्त करताना भविष्यासाठी रोहितला शुभेच्छा दिल्या.रोहित शर्माने वनडे कर्णधार म्हणून ५६ सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व करताना ४२ सामने जिंकले. तसेच १ सामना बरोबरीत सुटला, तर १ सामना अनिर्णित राहिला. तसेच त्याच्या नेतृत्वात २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, तर २०१८ आणि २०२३ ची आशिय कप स्पर्धाही जिंकली. २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघ उपविजेता राहिला..