Rohit Sharma: 'अद्भूत कर्णधार, टीम इंडियाला तू शिकवलंस की...' दिनेश कार्तिकचा रोहितच्या नेतृत्वाला सलाम; पाहा Video

Dinesh Karthik pays Tribute to Rohit Sharma's Captaincy: शुभमन गिलला भारतीय वनडे संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्णधार म्हणून रोहित शर्माचा कार्यकाळ संपला. रोहित शर्मामधील कर्णधाराचे दिनेश कार्तिकने भरभरून कौतुक केले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
  • बीसीसीआयने शुभमन गिलला वनडे संघाचा नवा कर्णधार घोषित केले आहे.

  • रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळ संपला असून, गिल आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतून कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहे.

  • रोहित शर्माच्या नेतृत्वाचा दिनेश कार्तिकने व्हिडिओच्या माध्यमातून मानवंदना दिली.

