रोहित-धोनी संघात, पण गंभीर-सेहवागला संधी नाही; कार्तिकने निवडली सर्वोत्तम T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूंची Playing XI

दिनेश कार्तिकने भारतीय टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघांची सर्वोत्तम ११ संघाची निवड केली आहे. या संघात त्याने भारताच्या दोन्ही टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधारांना स्थान दिल आहे. मात्र कार्तिकने गौतम गंभीर आणि विरेंद्र सेहवाग यांना मात्र स्थान दिले नाही..भारतीय क्रिकेट संघाने दोन वेळा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. २००७ मध्ये पहिला वहिला टी२० वर्ल्ड कप भारताने एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली, तर २०२४ चा टी२० वर्ल्ड कप भारताने रोहित शर्माच्या नेतृत्वात जिंकला होता. दरम्यान, नुकतेच भारताचा माजी यष्टीरक्षक फलंदाज दिनेश कार्तिकने या दोन वर्ल्ड विजेत्या भारतीय संघांतील खेळाडूंची मिळून त्याची सर्वोत्तम ११ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. त्याने या संघात भारताच्या दोन्ही विजेत्या कर्णधारांना संघात स्थान दिले आहे, पण गौतम गंभीर आणि विरेंद्र सेहवाग यांना त्याने त्याच्या संघात संधी दिलेली नाही..Asia Cup 2025: अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! असा पराक्रम जो रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही नाही जमला... .४० वर्षीय दिनेश कार्तिकने क्रिकबझशी बोलताना हा संघ निवडला आहे. त्याने त्याच्या संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना सलामीवीर म्हणून निवडले आहे. या दोघांनीही २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतासाठी सलामीला फलंदाजी केली होती. रोहितने सर्वाधिक २५७ धावा केल्या होत्या, तर विराट अंतिम सामन्यात सामनावीर ठरला होता. याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावर कार्तिकने रॉबिन उथप्पाऐवजी सूर्यकुमार यादवची निवड केली आहे. सूर्यकुमारने २०२४ वर्ल्ड कपमध्ये १९९ धावा केल्या होत्या आणि अंतिम सामन्यात डेव्हिड मिलरचा महत्त्वाचा झेलही घेतला होता..याशिवाय चौथ्या क्रमांकासाठी त्याने युवराज सिंगची निवड केली आहे. युवराजने २००७ टी२० वर्ल्ड कपध्ये १४८ धावा केल्या होत्या. त्याने स्टूअर्ट ब्रॉडविरुद्ध सलग ६ षटकारही याच स्पर्धेत मारले होते. यानंतर यष्टीरक्षक आणि कर्णधार म्हणून कार्तिकने एमएस धोनीची निवड केली आहे. सहाव्या क्रमांकासाठी हार्दिक पंड्याला कार्तिकने निवडले आहे, तर सातव्या क्रमांकासाठी त्याने इरफान पठाणऐवजी रवींद्र जडेजाला पसंती दिली आहे..गोलंदाजांमध्ये कार्तिकने २००७ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील हिरो जोगिंदर शर्माला मात्र यात निवडले नाही. त्याने ८ व्या क्रमांकासाठी हरभजन सिंगची निवड केली आहे. त्यानंतर ९ व्या क्रमांकासाठी त्याने अर्शदीप सिंगची निवड केली आहे. अर्शदीप २०२४ वर्ल्ड कपमध्ये भारताचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज होता. त्याने १० व्या क्रमांकासाठी श्रीसंतच्या ऐवजी चायनामन कुलदीप यादवची निवड केली आहे. तसेच ११ व्या क्रमांकासाठी त्याने जसप्रीत बुमराहला निवडले आहे..T20 World Cup 2026 Date: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तारीख आली समोर, फायनल नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर...१५ संघ पात्र, ५ जागा शिल्लक... .दिनेश कार्तिकची भारताच्या टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघांची प्लेइं इलेव्हन - रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंग, एमएस धोनी (कर्णधार/यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, हरभजन सिंग, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह..FAQsप्र.१: दिनेश कार्तिकने कोणती सर्वोत्तम ११ जाहीर केली?➤ त्याने भारताच्या दोन टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील खेळाडूंमधून निवड केली.(Which best XI Dinesh Karthik announce?)प्र.२: कोणते खेळाडू वगळले गेले आहेत?➤ गौतम गंभीर, विरेंद्र सेहवाग आणि जोगिंदर शर्मा यांना स्थान मिळाले नाही.(Which players were excluded? – Gautam Gambhir, Virender Sehwag, Joginder Sharma.)प्र.३: सलामीवीर कोण आहेत?➤ विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना सलामीला स्थान मिळाले.(Who are the openers? – Virat Kohli and Rohit Sharma.)प्र.४: मधल्या फळीतील प्रमुख खेळाडू कोण?➤ सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंग आणि एमएस धोनी.(Who are the key middle-order players? – Suryakumar Yadav, Yuvraj Singh, MS Dhoni.)प्र.५: गोलंदाजीत कोणाचा समावेश आहे?➤ जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हरभजन सिंग, कुलदीप यादव.(Which bowlers are included? – Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Harbhajan Singh, Kuldeep Yadav.)प्र.६: ऑलराउंडर्स कोण आहेत?➤ हार्दिक पांड्या आणि रवींद्र जडेजा हे संघातील ऑलराउंडर्स आहेत.(Who are the all-rounders? – Hardik Pandya and Ravindra Jadeja.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.