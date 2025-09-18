Cricket

रोहित-धोनी संघात, पण गंभीर-सेहवागला संधी नाही; कार्तिकने निवडली सर्वोत्तम T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूंची Playing XI

Dinesh Karthik’s Combined India's T20 World Cup XI: दिनेश कार्तिकने भारतीय टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघांमधून सर्वोत्तम ११ जणांच्या संघाची निवड केली आहे. या संघात त्याने कोणाकोणाला संधी दिली आहे, जाणून घ्या.
Virat Kohli - Rohit Sharma

Pranali Kodre
  • दिनेश कार्तिकने भारतीय टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघांची सर्वोत्तम ११ संघाची निवड केली आहे.

  • या संघात त्याने भारताच्या दोन्ही टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधारांना स्थान दिल आहे.

  • मात्र कार्तिकने गौतम गंभीर आणि विरेंद्र सेहवाग यांना मात्र स्थान दिले नाही.

