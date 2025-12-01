'Virat Kohli ला काही सिद्ध करण्याची गरज नाही...' कार्तिकने मनातलं सर्व बोलून दाखवलं; २०२७ वर्ल्ड कपबद्दल काय म्हणाला? पाहा Video

रांचीतील वनडेत विराट कोहलीने १३५ धावांची खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. दिनेश कार्तिकने त्याच्या कामगिरीचे कौतुक केले. विराटला आता कोणाला काही सिद्ध करून दाखवण्याची गरज नसल्याचे कार्तिकने म्हटले. .भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने पुन्हा एकदा त्याच्यात अजूनही क्रिकेट बाकी असल्याचे पुन्हा रविवारी (३० नोव्हेंबर) सिद्ध केले आहे. रविवारी रांचीमध्ये भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात १७ धावांनी पराभूत केले. भारताच्या या विजयात विराट कोहलीचा मोठा वाटा होता. त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत चर्चा होत आहेत. २०२७ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये हे दोघे खेळणार की नाही याबाबतही विविध रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. अशातच आता या दोघांनीही त्यांच्या टीकाकारांना त्यांच्या कामगिरीतून उत्तर दिले आहे. .Virat Kohli : विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतोय? वाचा किंग कोहली काय म्हणाला, BCCI नेही थेट सांगितलं की....रांचीतील वनडेत विराट आणि रोहित या दोघांनीही दमदार कामगिरी करताना दुसऱ्या विकेटसाठी १३६ धावांची भागीदारी केली होती. रोहितने ५१ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. तसेच विराटने या सामन्यात १२० चेंडूत ११ चौकार आणि ७ षटकारांसह १३५ धावांची खेळी केली. विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८३ वे शतक ठरले, तर वनडेत ५२ वे शतक होते.विराटच्या या कामगिरीनंतर माजी संघसहकारी दिनेश कार्तिकने एक खास व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. त्यात त्याने विराटचे कौतुक करण्यासोबतच २०२७ वर्ल्ड कप खेळाण्यासाठी प्रबळ दावेदार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे..कार्तिकने त्याच्या मनातील भावना व्यक्त करताना म्हटलं की 'विराट कोहलीने आपल्याला काहीही सिद्ध करून दाखवण्याची गरज नाही. म्हणजे मला असं म्हणायचंय की तुम्ही अशा खेळाडूबद्दल काय बोलाल, ज्याने धावा करण्याला पण एक कला बनवलं आहे. त्याचे आजचे शतक हे ८३ वे आंतरराष्ट्रीय आणि ५२ वे वनडे शतक होतं, जे विक्रमी आहे.''एकाच क्रिकेट प्रकारात सर्वाधिक शतकांचा विक्रम करण्याचा सचिन तेंडुलकरचा विक्रम त्याने मोडलाय. त्याच्या शतकाने त्याने पुन्हा एकदा या पिढीतील तो सर्वोत्तम खेळाडू का आहे, हे सिद्ध केले आहे.'.कार्तिकने पुढे म्हटले, 'त्याची शिस्त, त्याच्यातील भूक आणि त्याची फिटनेससाठीची जिद्द हे सर्व तुम्हाला आज पाहू शकता. त्याने ज्याप्रकारे मैदानात येऊन वेगवान गोलंदाजी खेळली, फिरकी गोलंदाजीविरुद्धचे त्याचे फुटवर्क आणि सर्वात महत्त्वाचे ज्याने काढलेल्या एकेरी-दुहेरी धावा आणि धावाताना त्याचा वेग, त्याची चपळता, हे सर्वच भारावणारे होते.'.'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.तसेच विराट २०२७ वर्ल्ड कप खेळू शकतो हा विश्वास व्यक्त करताना कार्तिक म्हणाला, 'त्याची प्रत्येक खेळी हा एक धडा आहे, प्रत्येक खेळी आपल्याला आठवण करून देते की आपण एका पिढीतील सर्वोत्तम खेळाडूला पाहात आहोत. विराट आता महानतेचा पाठलाग करत नाहीये, तर तो एक या खेळात दिग्गज होण्यासाठीची एक वेगळी पातळी निश्चित करत आहे.''त्याने आज त्याच्या वारशामध्ये आणखी एक अध्याय जोडला आहे आणि तो पुढेही जोडत राहिल. त्याने यापुढेही आणखी धावा करत राहो आणि २०२७ मध्ये पुन्हा एकदा वर्ल्ड कप उंचवावा, हिच इच्छा आहे.'.दरम्यान, विराटने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे सध्या तो केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.