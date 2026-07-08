IND vs ENG: "तुम्हाला खरंच गांभीर्य कळतयं का?", हर्षित राणावरून दिनेश कार्तिक गंभीर अन् टीम इंडियावर भडकला

Dinesh Karthik angry over Harshit Rana issue : भारतीय टी२० संघ सध्या युरोपमध्ये संघर्ष करताना दिसत आहे. भारतीय संघाला आयर्लंडविरुद्ध टी२० मालिका पराभूत झाल्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतरचे दोन्ही सामने भारताने पराभूत झाले आहेत. त्यातही नॉटिंगघममधील ट्रेंट ब्रिजवर झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात इंग्लंडने भारताला १२५ धावांनी पराभवाचा मोठा धक्का दिला. त्यामुळे इंग्लंडने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-० अशी आघाडी घेताना मालिकेतील पराभवही टाळला आहे. दरम्यान, तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताची फलंदाजी नाट्यमयरित्या कोलमडली. असे असतानाही फलंदाजी क्रमवारीबाबतच्या भारतीय संघव्यवस्थापनाच्या निर्णयांवर माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक दिनेश कार्तिकने (Dinesh Karthik) तिखट शब्दात टीका केली आहे..IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचे घालीन लोटांगण! इंग्लंडने ७६ धावांवर श्रेयस अय्यरच्या संघाला गुंडाळले; फलंदाज तोंड लपवताना दिसले.या सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद २०१ धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून फिलिप सॉल्टने ४४ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७० धावा केल्या होत्या. तसेच जॉस बटलरने ३६ धावांचे आणि सॅम करनने नाबाद ४१ धावांची खेळी केली होत्या. भारताकडून हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..पण त्यानंतर २०२ धावांचे लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव ११.४ षटकात फक्त ७६ धावात संपला. जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांच्या आक्रमणासमोर भारताचे वरची आणि मधली फळी कोलमडली. अभिषेक शर्मा (१०), वैभव सूर्यवंशी (१३), ईशान किशन (१३) आणि अक्षर पटेल (१०) यांनाच १० धावांपर्यंत पोहचता आले. भारताने ५ षटकात ५२ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. अशा परिस्थितीत ७ व्या क्रमांकावर शिवम दुबे (Shivam Dube) हा अनुभवी खेळाडू तिलक वर्मासोबत फलंदाजीला येईल, असे सर्वांना अपेक्षित होते. मात्र हर्षित राणाला (Harshit Rana) ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवण्यात आले. या निर्णयाने कार्तिक आश्चर्यचकीत झाला होता..त्यावेळी समालोचन करत असताना कार्तिक म्हणाला, 'तुम्ही खरंच याचे गांभीर्य आहे का? शिवम दुबेच्या आधी हर्षित राणा? तुम्हाला नक्कीच गांभीर्य कळत नाहीये.' दरम्यान, त्यानंतर ८ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर तिलक ३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर ८ व्या क्रमांकावर दुबे आला. पण तोही खास काही करू शकला नाही. त्याला २ धावाच करता आल्या. त्यानंतर अर्शदीप सिंगही ४ धावांवर बाद झाला, तर हर्षित राणा ९ धावांवर बाद झाला..IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....दरम्यान, कार्तिकने याबाबत प्रतिक्रिया देताना दुबेला उशीरा फलंदाजीला पाठवण्याबाबत टीका केली आहे. तो म्हणाला, 'संघव्यवस्थापनाचा या परिस्थितीत दुबेला फलंदाजीला पाठवण्यासाठी पुरेसा विश्वास नाहीये का? त्यांनी त्याआधी हर्षित राणाला पाठवलं. मला याबाबत खात्री नाही की हे योग्य आहे की नाही.'या सामन्यात इंग्लंडकडून जोश टंगने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जोफ्रा आर्चरने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. आदिल राशिदने २ विकेट्स घेतल्या, तर विल जॅक्सने १ विकेट घेतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.