CSK च्या टीमकडून मैदान गाजवणाऱ्या 'त्या' गोलंदाजाला मुस्ताफिजूरच्या जागी संघात घ्या; KKR ला मिळाला लाखमोलाचा सल्ला

Replacement Option For Mustafizur Rahman: आयपीएल २०२६ च्या आधीच वाद निर्माण झाला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढले आहे. आता त्याच्या बदली खेळाडूसाठी कोलकाता विचार करत आहेत.
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच वादाला सुरुवात झाली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सला त्यांच्या संघातील वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला (Mustafizur Rahman) काढून टाकावे लागले आहे.

बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून बांगलादेशी खेळाडूंच्या आयपीएलमध्ये (IPL 2026) खेळण्याला विरोध झाला होता. त्यानंतर बीसीसीआयने कोलकाताला मुस्तफिजूरला संघातून काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कोलकाताकडून (KKR) या आदेशाचे पालन करण्यात आले आहे.

BCCI च्या निर्देशानंतर मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढणार की नाही? शाहरुख खानच्या KKR ने केले स्पष्ट
