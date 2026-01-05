CSK च्या टीमकडून मैदान गाजवणाऱ्या 'त्या' गोलंदाजाला मुस्ताफिजूरच्या जागी संघात घ्या; KKR ला मिळाला लाखमोलाचा सल्ला

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच वादाला सुरुवात झाली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सला त्यांच्या संघातील वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला (Mustafizur Rahman) काढून टाकावे लागले आहे.बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून बांगलादेशी खेळाडूंच्या आयपीएलमध्ये (IPL 2026) खेळण्याला विरोध झाला होता. त्यानंतर बीसीसीआयने कोलकाताला मुस्तफिजूरला संघातून काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कोलकाताकडून (KKR) या आदेशाचे पालन करण्यात आले आहे..BCCI च्या निर्देशानंतर मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढणार की नाही? शाहरुख खानच्या KKR ने केले स्पष्ट.कोलकाताने मुस्तफिजूरला डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या लिलिवातून ९.२० कोटी रुपये मोजले होते. पण आता त्यांना त्याला संघातून काढून टाकावे लागले आहे. त्याच्या जागेवर बदली खेळाडू घेण्याची परवानगी बीसीसीआयने कोलकाताला दिली आहे. याबाबत बीसीसीआयचे सचिन देवाजित सैकिया यांनी माहिती दिली होती..दरम्यान, कोलकाताने अद्याप मुस्तफिजूरच्या बदली खेळाडूची घोषणा केलेली नाही, पण त्यासाठी आता केकेआर विविध पर्यायांचा विचार करत असतील. अशातच त्यांना त्यांच्या माजी क्रिकेटपटू श्रीवत्स गोस्वामीने एक पर्याय सुचवला आहे. श्रीवत्स गोस्वामी आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळला आहे. त्याने कोलकाताला सल्ला दिला आहे की मुस्तफिजूरचा बदली खेळाडू म्हणून डुआन यान्सिन याला करारबद्ध करायला हवे. डुआन यान्सिन (Duan Jansen) हा दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू असून मार्को यान्सिनचा जुळा भाऊ आहे..श्रीवत्स गोस्वामीने म्हटले की 'मार्को यान्सिनचा भाऊ डुओन यान्सिन कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी बदली खेळाडू म्हणून वाईट पर्याय नाही. तो लाईक फॉर लाईक खेळाडू आहे. तसेच तो गरज पडल्यास फलंदाजीही करू शकतो. त्याला करारबद्ध करा.'.Mustafizur Rahman बाबत फैसला झाला, बीसीसीआयने KKR ला स्पष्टच सांगितले; पण, बांगलादेशी खेळाडूला द्यावे लागणार ९.२० कोटी?.डुआन यान्सिन देखील मार्को प्रमाणे वेगवान गोलंदाजी करतो, तसेच फलंदाजीही करू शकतो. त्याने २०२३ आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी एक सामनाही खेळला होता. सध्या तो दक्षिण आफ्रिकेतील SA20 2025-26 स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सची सिस्टर फ्रँचायझी जोहान्सबर्ग सुपर किंग्सकडून खेळत आहे. त्याने या स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली असून पहिल्याच सामन्यात त्याने प्रिटोरिया कॅपिटल्सविरुद्ध ४ षटके गोलंदाजी करताना २३ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने आत्तापर्यंत कारकिर्दीत ४८ टी२० सामने खेळले असून ४६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ३२९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.