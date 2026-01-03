BCCI च्या निर्देशानंतर मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढणार की नाही? शाहरुख खानच्या KKR ने केले स्पष्ट

KKR Confirms Release of Mustafizur Rahman: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धे मार्च ते मे दरम्यान खेळवली जाणार आहे, पण या स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच वादाची ठिणगी पडली आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूवर अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.अशात बांगलादेशी खेळाडूंना भारतात खेळण्याला विरोध होत आहे. आयपीएलमधून बागंलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रेहमानची (Mustafizur Rahman) हकालपट्टी करण्यात यावी अशी मागणी होत होती. त्याबाबत देशभरातून अनेक अपीलही करण्यात आले होते. आता अखेर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) निर्णय घेतला असून कोलकातानाईट रायडर्सनेही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. रेहमानला कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) आयपीएल २०२६ लिलावात ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे..Mustafizur Rahman बाबत फैसला झाला, बीसीसीआयने KKR ला स्पष्टच सांगितले; पण, बांगलादेशी खेळाडूला द्यावे लागणार ९.२० कोटी?.मात्र गेल्या काही काळापासून बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि हिंसक घटना चर्चेत आहेत. अशात तेथील खेळाडूंना आयपीएलमध्ये संधी देण्यासाठी बीसीसीआयवर टीका होत होती. अखेर शनिवारी बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सला निर्देश दिले की मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून बाहेर करावे. .याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी माहिती दिली होती की 'सध्या घडत असलेल्या घडामोडी पाहाता बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सला मुस्तफिझुर रहमानला संघाबाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच्या जागेवर बदली खेळाडूची मागणी केल्यास बीसीसीआय त्यासाठी परवानगी देईल.'आता या प्रकरणावर कोलकाता नाईट रायडर्सने त्यांची भूमिका स्पष्ट करत मुस्तफिजूरला संघातून बाहेर केले असल्याचे सांगितले. .'IPL 2026 मध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना खेळवाल तर...', शिवसेनेकडून धमकी.कोलकाता नाईट रायडर्सनी त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की 'कोलकाता नाईट रायडर्स हे स्पष्ट करते की आयपीएलचे आयोजनकर्ते बीसीसीआय/आयपीएल यांनी आगामी इंडियन प्रीमियर लीगच्या हंगामाआधी मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. बीसीसीआयने दिलेल्या निर्देशानुसार त्याला संघातून मुक्त करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. बीसीसीआय कोलकाता नाईट रायडर्सला आयपीएल नियमानुसार बदली खेळाडू घेण्याची परवानगी देईल. पुढील डिटेल्स लवकरच देण्यात येतील.'.दरम्यान, आयपीएलच्या नियमानुसार जर फ्रँचायझीने स्वतःहून खेळाडूला रिलीज केले, तर त्याला संपूर्ण रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे आता मुस्तफिजूरला करारानुसार ९.२० कोटी रुपये मिळणार की परस्पर संमतीने काही वेगळा निर्णय होणार हे पाहावे लागणार आहे. मुस्तफिजूर यापूर्वी आयपीएलमध्ये खेळला आहे, त्याने ६० आयपीएल सामन्यांमध्ये ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.