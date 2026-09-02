Duleep Trophy : तिलक वर्मा अन् ईशान किशनचा संघात रंगणार फायनल! कधी अन् केव्हा होणार सामना?

Duleep Trophy 2026 Final East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेतील अंतिम दोन संघ निश्चित झाले आहेत. ३० ऑगस्टपासून खेळलेल्या गेलेल्या उपांत्य फेरीत तिलक वर्माच्या नेतृत्वातील दक्षिण विभागाने उत्तर विभागाचा ७ विकेट्सने पराभव करत अंतिम फेरी गाठली आहे. तसेच ईशान किशनच्या नेतृत्वातील पूर्व विभागाने मध्य विभागाचा ४ विकेट्सने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली. .Duleep Trophy 2026 : इशान किशनची यष्टीमागे कमाल; वाऱ्याच्या वेगाने केली स्टम्पिंग Video Viral; शाहबाज, घरामीची शतकं... .दक्षिण विभागाचा उत्तर विभागावर विजयबंगळुरूला झालेल्या या सामन्यात उत्तर विभागाने प्रथम फलंदाजी करताना सर्वबाद १९५ धावाच पहिल्या डावात केल्या होत्या. त्यांच्याकडून कामरान इक्बालने एकाकी ७६ धावांची झुंज दिली. दक्षिण विभागाकडून विद्धख कावरेअप्पाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर दक्षिण विभागाने पहिल्या डावात सर्वबाद ३१२ धावा करत ११७ धावांची आघाडी घेतली. दक्षिण विभागाकडून कर्णधार तिलकने नाबाद ११६ धावांची खेळी केली. तसेच श्रेयस गोपाळने ८७ धावा केल्या. उत्तर विभागाकडून गुरनूर ब्रारने ४ विकेट्स घेतल्या..दुसऱ्या डावात उत्तर विभागाने सर्वबाद २९७ धावा केल्या, पण पहिल्या डावातील ११७ धावांच्या पिछाडीमुळे त्यांना दक्षिण विभागासमोर १८१ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. दुसऱ्या डावात उत्तर विभागाकडून सनत सांगवानने ७६ धावांची खेळी केली, तर आयुष डोसेजाने ५२ धावांची खेळी केली. या डावात दक्षिण विभागाकडून एमडी निधीशने ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला. त्यानंतर १८१ धावांचे लक्ष्य दक्षिण विभागाने ४३.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. तिलक वर्माने नाबाद ५१ धावा केल्या..पूर्व विभागाने बलाढ्य मध्य विभागाला नमवलं बंगळुरूला झालेल्या या सामन्यात मध्य विभागाने पहिल्या डावात सर्वबाद २६६ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून रिंकु सिंगने सर्वाधिक ६० धावांची खेळी केली, जर आर्यन जुयालने ४८ धावा केल्या. पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमार आणि अभिजीत सरकार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर पूर्व विभागानेही योगायोगाने पहिल्या डावात सर्वबाद २६६ धावाच केल्याने त्यांना एकाही धावाची आघाडी किंवा पिछाडी मिळाली नाही. वैभव सूर्यवंशीने त्यांच्याकडून सर्वाधिक ९२ धावांची आक्रमक खेळी केली. तसेच अभिमन्यू ईश्वरने ६९ धावा केल्या. मध्य विभागाकडून हर्ष दुबेने ४ विकेट्स घेतल्या. .Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यात हुकले... फटका चुकला, सीमारेषेवर झेल टिपला; हताश झालेल्या पोरानं बॅट फेकली.त्यानंतर दुसर्या डावात मध्य विभागाने सर्वबाद १५८ धावा करत पूर्व विभागासमोर ५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या डावात मध्य विभागाकडून अमन मोखाडेने सर्वाधिक ४१ धावा केल्या. पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमारने ४ विकेट्स, तर मोहम्मद शमीने ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर १५९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग पूर्व विभागाने ६ विकेट्स गमावत ३९.३ षटकात पूर्ण केला. वैभव सूर्यवंशीने सर्वाधिक ४० धावांची खेळी केली. तर कर्णधार ईशान किशनने नाबाद ३९ धावा केल्या. या डावातही मध्य विभागाकडून हर्ष दुबेने ४ विकेट्स घेतल्या..अंतिम सामन्याची तारीख आणि ठिकाणआता पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात अंतिम सामना रंगणार असून हा सामना ६ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल. हा सामना चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर (चेपॉक) खेळवला जाणार आहे. सकाळी ९.३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.