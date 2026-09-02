Cricket

Duleep Trophy : तिलक वर्मा अन् ईशान किशनचा संघात रंगणार फायनल! कधी अन् केव्हा होणार सामना?

Duleep Trophy 2026 Final Updates : सध्या दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धा सुरू असून नुकतीच सेमीफायनल संपली आहे. रोमांचक झालेल्या सेमीफायनल्समध्ये ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांच्या नेतृत्वातील संघांनी विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली.
East Zone vs South Zone

Duleep Trophy 2026 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Duleep Trophy 2026 Final East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेतील अंतिम दोन संघ निश्चित झाले आहेत. ३० ऑगस्टपासून खेळलेल्या गेलेल्या उपांत्य फेरीत तिलक वर्माच्या नेतृत्वातील दक्षिण विभागाने उत्तर विभागाचा ७ विकेट्सने पराभव करत अंतिम फेरी गाठली आहे. तसेच ईशान किशनच्या नेतृत्वातील पूर्व विभागाने मध्य विभागाचा ४ विकेट्सने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली.

East Zone vs South Zone
Duleep Trophy 2026 : इशान किशनची यष्टीमागे कमाल; वाऱ्याच्या वेगाने केली स्टम्पिंग Video Viral; शाहबाज, घरामीची शतकं...
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
Ishan Kishan
Tilak Varma
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com