Duleep Trophy: टीम इंडियातून ब्रेक, तरीही दिलीप ट्रॉफीत अभिषेक शर्माला संधी नाही; उत्तर विभागाचा संघ जाहीर

Abhishek Sharma not selected Duleep Trophy 2026: भारतीय क्रिकेटच्या २०२६-२७ देशांतर्गत हंगामाची सुरुवात दिलीप ट्रॉफीने(Duleep Trophy) होणार आहे. यंदाची स्पर्धा २३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी उत्तर विभागाने आपला संघ जाहीर केला आहे. मात्र, या संघात भारताच्या टी-२० संघातील सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग यांना स्थान मिळालेलं नाही..भारतीय टी-२० संघाला सध्या जवळपास महिनाभराचा ब्रेक असल्यामुळे अभिषेक शर्मा दिलीप ट्रॉफी खेळेल, अशी अपेक्षा होती. पण उत्तर विभागाच्या १५ सदस्यीय संघात त्याचं नाव नाही. त्यामुळे अनेक क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.२०२४ मध्ये टीम इंडियात पदार्पण केल्यानंतर अभिषेक शर्मा राष्ट्रीय संघातील व्यस्त वेळापत्रकामुळे रणजी ट्रॉफीपासून दूर राहिला आहे. त्याने आतापर्यंत २४ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ३०.६० च्या सरासरीने १,०७१ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर एक शतक आणि ५ अर्धशतकं आहेत..दुसरीकडे, प्रभसिमरन सिंगलाही संघात जागा मिळालेली नाही. मागील रणजी हंगामात त्याने पाच सामन्यांत १६६ धावा केल्या होत्या. नुकत्याच जिंबाबेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी त्याची भारतीय संघात निवड झाली होती, पण त्याला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. तो २०२३ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचाही सदस्य होता. मात्र, अजूनही त्याचं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झालेलं नाही..दरम्यान, अंशुल कंबोज आणि अर्शदीप सिंग यांना उत्तर विभागाच्या संघात स्थान मिळालं आहे. अर्शदीप इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय कसोटी संघासोबत होता, पण त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली नव्हती. अंशुल कंबोज नुकताच भारत अ संघासोबत श्रीलंका दौऱ्यावर गेला होता.उत्तर विभागाच्या संघाची धुरा कन्हैया वाधवन याच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, तर आयुष बडोनी याची उपकर्णधारपदी निवड झाली आहे. बडोनी सध्या इंडिया अ संघाचा नियमित सदस्य बनला असून, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी त्याची एकदिवसीय संघातही निवड झाली होती..विशेष म्हणजे, जम्मू-काश्मीरला रणजी ट्रॉफी जिंकून देणारा अनुभवी कर्णधार पारस डोगरा यालाही संघात स्थान मिळालेलं नाही. ४१ वर्षीय पारसने १५३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १०,६०३ धावा केल्या आहेत. मात्र, दिलीप ट्रॉफी ही युवा खेळाडूंना संधी देणारी स्पर्धा असल्यामुळे निवड समितीने नव्या चेहऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचं मानलं जात आहे. उत्तर विभागाचा उपांत्यपूर्व सामना २३ ते २६ ऑगस्ट दरम्यान पश्चिम विभागाविरुद्ध खेळला जाणार आहे..IND vs ENG, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजी क्रमांक बदलणार, तर बिश्नोई संघातून आऊट? कशी असू शकते भारताची प्लेइंग-११.उत्तर विभागाचा संघ कन्हैया वाधवन (कर्णधार), आयुष बडोनी (उपकर्णधार), सनत संगवान, कमरान इक्बाल, यश धुल, आयुष डोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधू, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंग, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युधवीर सिंग आणि निखिल कश्यप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.