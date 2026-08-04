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Duleep Trophy: टीम इंडियातून ब्रेक, तरीही दिलीप ट्रॉफीत अभिषेक शर्माला संधी नाही; उत्तर विभागाचा संघ जाहीर

Abhishek Sharma not selected Duleep Trophy 2026: दुलीप ट्रॉफी २०२६साठी उत्तर विभागाचा संघ जाहीर झाला असून अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंगला स्थान मिळालेलं नाही. अर्शदीप सिंग आणि अंशुल कंबोजचा संघात समावेश आहे.
Duleep Trophy

Duleep Trophy

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Abhishek Sharma not selected Duleep Trophy 2026: भारतीय क्रिकेटच्या २०२६-२७ देशांतर्गत हंगामाची सुरुवात दिलीप ट्रॉफीने(Duleep Trophy) होणार आहे. यंदाची स्पर्धा २३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे.

या स्पर्धेसाठी उत्तर विभागाने आपला संघ जाहीर केला आहे. मात्र, या संघात भारताच्या टी-२० संघातील सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग यांना स्थान मिळालेलं नाही.

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