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Vaibhav Sooryavanshi कडे थेट उपकर्णधारपदाची जबाबदारी! BCCI च्या प्रमुख स्पर्धेत ईशान किशनच्या नेतृत्वात खेळणार

Duleep Trophy 2026 East Zone Team: झिम्बाब्वे दौऱ्यात टी२० मालिकेत मालिकावीर ठरलेल्या वैभव सूर्यवंशीला मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. तो दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत आता उपकर्णधार म्हणून दिसणार आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | East Zone Team

Vaibhav Sooryavanshi | East Zone Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय क्रिकेटच्या २०२६-२७ हंगामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या बीसीसीआयच्या प्रमुख प्रथम श्रेणी स्पर्धांपैकी एक असलेल्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेपासून (Duleep Trophy) या हंगामाला सुरूवात होईल.

२३ ऑगस्टपासून बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आता पूर्व विभागाचा संघ (East Zone Team) जाहीर झाला आहे. या संघात आसाम, बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा आणि त्रिपुरा या राज्य संघांतील मिळून १५ जणांना संधी देण्यात आली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi | East Zone Team
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