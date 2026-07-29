Vaibhav Sooryavanshi कडे थेट उपकर्णधारपदाची जबाबदारी! BCCI च्या प्रमुख स्पर्धेत ईशान किशनच्या नेतृत्वात खेळणार

भारतीय क्रिकेटच्या २०२६-२७ हंगामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या बीसीसीआयच्या प्रमुख प्रथम श्रेणी स्पर्धांपैकी एक असलेल्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेपासून (Duleep Trophy) या हंगामाला सुरूवात होईल. २३ ऑगस्टपासून बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आता पूर्व विभागाचा संघ (East Zone Team) जाहीर झाला आहे. या संघात आसाम, बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा आणि त्रिपुरा या राज्य संघांतील मिळून १५ जणांना संधी देण्यात आली आहे. .Duleep Trophy: दुलीप करंडक क्रिकेट स्पर्धा ; ऋतुराज गायकवाड पश्चिम विभागाचा कर्णधार.दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या पूर्व विभाग संघाचे कर्णधारपद झारखंडच्या ईशान किशनकडे (Ishan Kishan) सोपवण्यात आले आहे. तसेच उपकर्णधारपद १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे (Vaibhav Sooryavanshi) सोपवण्यात आले आहे. ईशान झारखंड संघाचाही कर्णधार आहे, त्यामुळे त्याची कर्णधार (Captain) म्हणून झालेली निवड अनेकांना अपेक्षित होती. मात्र वैभवला उपकर्णधार (Vice-Captain) करण्यात आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. पण त्याने गेल्या काही महिन्यात केलेल्या कामगिरीचे हे बक्षीस असल्याचे म्हटले जात आहे..वैभवने जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यातून भारतीय संघासाठी पदार्पण केले. तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडूही आहे. तो इंग्लंडनंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यातही खेळला. या दौऱ्यात त्याने ३ सामन्यात जवळपास ५० च्या सरासरीने १५१ धावा केल्या. यात त्याने दोन अर्धशतकेही केली होती. त्यामुळे तो या मालिकेतील मालिकावीरही ठरला होता..दरम्यान, दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या पूर्व विभागाच्या संघात मोहम्मद शमी, अभिमन्यू ईश्वरन, मुकेश कुमार, शाहबाज नदीम हे अनुभवी खेळाडूही आहेत. सध्या भारतीय संघातून बाहेर असलेल्या ३५ वर्षीय शमीच्या कामगिरीकडेही या स्पर्धेत सर्वांचे लक्ष असेल. त्याला संघात स्थान न दिल्याने भारतीय संघव्यवस्थापनावर बरीच टीका झाली होती..Duleep Trophy Final : 4,4,W,4,W! CSK च्या गोलंदाजाचं मजेशीर षटक; पण, RCB च्या रजत पाटीदारच्या संघाला जेतेपद .दुलीप ट्रॉफी २०२६ साठी पूर्व विभाग संघ: अभिमन्यू इसवरन (बंगाल), सुदीप कुमार घरामी (बंगाल), शाहबाज अहमद (बंगाल), सूरज सिंधू जैस्वाल (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), मुकेश कुमार (बंगाल), ईशान किशन (कर्णधार) (झारखंड), कुमार कुशाग्रा (झारखंड), शिखर मोहन (झारखंड), अनुकुल रॉय (झारखंड), विराट सिंग (झारखंड), सुभ्रांशु सेनापती (ओडिशा), वैभव सूर्यवंशी (उपकर्णधार)(बिहार), डेनिश दास (आसाम) आणि अभिजित सरकार (त्रिपुरा).राखीव खेळाडू - आयुष लोहारुका (बिहार), श्रीदाम पॉल (त्रिपुरा), संबित एस बराल (ओडिशा), शरणदीप सिंग (झारखंड) आणि स्वस्तिक सामल (ओडिशा)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.