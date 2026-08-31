Vaibhav Sooryavanshi Fifty: पोराने पुन्हा कमाल केली! वैभवची षटकार खेचून फिफ्टी... शमीला सलाम अन् प्रतिस्पर्धींना फोडला घाम

East Zone vs Central Zone Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा दमदार खेळ केला.. मध्य विभागाच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना त्याने पू्र्व विभागासाठी वादळी खेळी केली. त्याच्या अर्धशतकाने संघाला उपांत्य फेरीच्या या सामन्यात आघाडीच्या दिशेने कूच करून दिली आहे. अभिमन्यू इश्वरनसह त्याने पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा उचलून त्याने खणखणीत षटकार खेचले. अर्धशतक पूर्ण होताच त्याने डग आऊटमध्ये बसलेल्या मोहम्मद शमीला कडक सलाम ठोकला..मध्य विभागाचा पहिला डाव २६६ धावांवर गडगडला. रिंकू सिंगने ८८ चेंडूंत ८ चौकारांच्या मदतीने केलेल्या ६० धावा मध्य विभागासाठी फायद्याच्या ठरल्या. त्याआधी सलामीवीर ए जुयालने ४६ धावांची खेळी केली होती. पूर्व विभागाच्या गोलंदाजांसमोर मध्य विभागाच्या फलंदाजांचा फार निभाव लागला नाही. तळाचे फलंदाज हर्ष दुबे ( २७) व ए पांडे ( २२) यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमार ( ३-५६) व ए सरकार ( ३-३८) यांच्यासह मोहम्मद शमी ( २-४२) व एम कुरेशी ( २-४९) यांनी चांगला मारा केला..१५ वर्षीय वैभवने त्याच्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत डावाची सुरुवात केली आणि दुसऱ्या बाजूने अभिमन्यू इश्वरन संयमी खेळ करताना दिसला. या दोघांनी अवघ्या ८ षटकांत अर्धशतकी भागीदारी केली आणि त्यात वैभवच्या ३१ धावा होत्या. वैभवला ४० धावांवर असताना जीवदान मिळाले... साराश जैनच्या गोलंदाजीवर वैभवचा सोपा झेल उडाला होता आणि यश ठाकूरने तो सोडला. वैभवने त्यानंतर थोडा संयम दाखवला अन् ४५ धावांवर असताना खणखणीत षटकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ४२ चेंडूंत फिफ्टी पूर्ण केली अन् डग आऊटमध्ये बसलेल्या मोहम्मद शमीकडे पाहून सॅल्यूट केले..दरम्यान, दक्षिण विभाग आणि उत्तर विभाग यांच्यातल्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत चुरस पाहायला मिळतेय... उत्तर विभागाचा पहिला डाव १९५ धावांवर गुंडाळल्यानंतर दक्षिण विभागाची अवस्था ५ बाद ८५ अशी झाली आहे. कामरान इक्बालच्या ७६ धावांची खेळीनंतरही उत्तर विभागाला १९५ धावाच करता आल्या. व्ही काव्हेरप्पाने ४, तर निधीश व त्यागराजन यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले. प्रत्यु्त्तरात गुरनूर ब्रारने ४ धक्के देताना दक्षिण विभागाचे कंबरडे मोडले आहे. एन जगदीशनचा ( ३६) त्याने त्रिफळा उडवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.