DULEEP TROPHY FINAL 2026: आज दुलीप ट्रॉफीचा महामुकाबला; ईशान किशनच्या ईस्ट झोनसमोर तिलक वर्माचा दक्षिण विभाग, वैभव-देवदत्तवरही नजर

चेन्नई : दुलीप क्रिकेट करंडकाचा अंतिम सामना उद्यापासून (ता. ६) चेन्नईमध्ये रंगणार आहे. ईशान किशनच्या पूर्व विभागासमोर तिलक वर्माच्या दक्षिण विभागाचे आव्हान असणार आहे. याप्रसंगी देवदत्त पडिक्कल, वैभव सूर्यवंशी व तिलक वर्मा यांच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. .लाल चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या प्रकारात चमक दाखवण्याची संधी या खेळाडूंकडे असणार आहे. जेणेकरून त्यांना आगामी काळात भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करता येऊ शकणार आहे. साई सुदर्शनच्या दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत देवदत्त पडिक्कलला भारतीय संघात स्थान मिळाले. .Tilka Verma : वन डे वर्ल्ड कपसाठी जोरदार तयारी; तिलक वर्माच्या शतकी खेळीने संघाने मिळवली आघाडी, ५ बाद ८० वरून जोरदार मुसंडी.त्याने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. देवदत्त पडिक्कल याने दोन कसोटी सामन्यांत दोन शतके झळकावली आणि मालिकावीराचा पुरस्कारही मिळवला. आता दुलीप करंडकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण विभागाकडून खेळताना अशीच कामगिरी करण्याचे ध्येय देवदत्त पडिक्कलचे असेल. .यामुळे दक्षिण विभागाला २०२३नंतर पुन्हा विजेतेपद मिळवण्यास मदत होईल. तसेच भारतीय कसोटी संघात क्रमांक तीनवर फलंदाजी करण्यासाठीचा त्याचा दावा आणखी मजबूत होईल. वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा सध्या भारतीय कसोटी संघाच्या योजनांमध्ये नाहीत; मात्र भारताचा टी-२० संघाचा उपकर्णधार असलेल्या तिलक वर्माने पारंपरिक कसोटी क्रिकेटसाठीही स्वतःची दावेदारी मजबूत केली आहे. त्याने बंगळूरमध्ये उत्तर विभागाविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात नाबाद शतक आणि अर्धशतक झळकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.