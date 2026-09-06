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DULEEP TROPHY FINAL 2026: आज दुलीप ट्रॉफीचा महामुकाबला; ईशान किशनच्या ईस्ट झोनसमोर तिलक वर्माचा दक्षिण विभाग, वैभव-देवदत्तवरही नजर

Duleep Trophy Final 2026: दुलीप करंडकाचा अंतिम सामना आजपासून चेन्नईमध्ये रंगणार असून ईशान किशनच्या पूर्व विभागासमोर तिलक वर्माच्या दक्षिण विभागाचे आव्हान असणार आहे. देवदत्त पडिक्कल, वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्माच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असेल.
DULEEP TROPHY FINAL 2026

DULEEP TROPHY FINAL 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चेन्नई : दुलीप क्रिकेट करंडकाचा अंतिम सामना उद्यापासून (ता. ६) चेन्नईमध्ये रंगणार आहे. ईशान किशनच्या पूर्व विभागासमोर तिलक वर्माच्या दक्षिण विभागाचे आव्हान असणार आहे. याप्रसंगी देवदत्त पडिक्कल, वैभव सूर्यवंशी व तिलक वर्मा यांच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे.

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