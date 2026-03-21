"माझ्या घरी दोन चिक्स.."! अरे ए माईक सुरूय... ड्वेन ब्राव्होला KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेने थांबवले... वादग्रस्त Video Viral

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेला आठवडाभरात सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी संघांची तयारी सुरू असून यादरम्यानच कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) त्याच्या एका विधानामुळे चर्चेत आला आहे. आयपीएल २०२६ पूर्वी कोलकाताच्या (KKR) संघाची नुकतीच एक पत्रकार परिषद पार पडली, यावेळी ब्रावोसह कोलकाताचा मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर, सहाय्यक प्रशिक्षक शेन वॉटसन आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) उपस्थित होते. यावेळी ब्रावोने सहज गप्पा मारताना असं एक विधान केलं की नंतर त्यालाच तोंड लपवावं लागलं आहे. त्याला सध्या त्यामुळे ट्रोलही केलं जात आहे. .Ajinkya Rahane: अजिंक्यने अचानक घेतला मोठा निर्णय, मुंबईसाठी रणजी करंडक स्पर्धेत नाही खेळणार; कारण काय सांगितलं, तर... .झाले असे की पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वी ब्रावो आणि रहाणे आपापल्या खुर्च्यांवर बसले होते. त्यानंतर अभिषेक नायर आणि वॉटसन आपापल्या जागेवर बसण्यासाठी आले. यावेळी ब्रावो सहज त्यांच्याशी गप्पा मारत होता. तो वॉटसनशी बोलत असताना नायरकडे हात दाखवून म्हणाला, जेव्हा या लोकांनी मला कॉल केला, तेव्हा माझे दोन चिक्स (Chicks) घरी होते.' ब्रावोने Chicks हा शब्द गर्लफ्रेंड या अर्थाने वापरला असल्याचा कयास लावला जात आहे. तो जेव्हा हे वाक्य बोलला, त्याचवेळी शेजारी बसलेल्या रहाणेने त्याला लगेच आठवण करून दिली की माईक चालू आहे आणि तो जे बोलतोय ते सर्वांना ऐकू येत आहे. त्यानंतर मात्र ब्रावोने थोडा शरमल्याचे दिसले. त्यानंतर सर्वचजणं थोडे गंभीर झाले..ब्रावोने सहज गप्पा मारताना हे विधान केले असले, तरी सोशल मीडियावर मात्र त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. अनेकांनी तो मेंटॉर कसा काय झाला, असे प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. दरम्यान तो ज्या दोन महिलांबद्दल बोलत होता, त्या नेमक्या कोण आहेत, हे समोर आलेलं नाही..तथापि, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की अशाच प्रकारच्या स्त्रीयांचा अपमान करणाऱ्या विधानांमुळे काही वर्षांपूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्यावर काही काळ बंदी आली होती. त्याने करन जोहरच्या एका शोमध्ये केलेल्या विधानांमुळे त्याला नंतर माफी मागावी लागली होती..KKR चा जुना भिडू आता CSK च्या ताफ्यात! IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने केली घोषणा.दरम्यान, आयपीएल २०२६ स्पर्धेत कोलकाता नाईट रायडर्सला पहिला सामना २९ मार्च रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.