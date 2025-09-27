Asia Cup 2025 Final: भारताला फायनलमध्ये हरवायचं असेल, तर...; पाकिस्तानी संघाला वासिम आक्रमने दिला कानमंत्र

भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पहिल्यांदाच आमने-सामने येणार आहेत. भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे. या सामन्याआधी वासिम आक्रमने पाकिस्तानला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. .भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ स्पर्धेत तिसऱ्यांदा आमने-सामने येण्यास सज्ज आहेत. आशिया कपचा अंतिम सामना रविवारी (२८ सप्टेंबर) खेळवला जाणार आहे. भारताने गेल्या ७ सामन्यात पाकिस्तानला पराभवाचा पाणी पाजलं आहे. यातील दोन विजय तर आशिया कप २०२५ मध्येच मिळवले आहेत. .असंच खेळायचं होतं, तर बाबर आझम संघात पाहिजे होता! IND vs PAK फायनलआधी शाहिद आफ्रिदीने स्वतःच्याच संघाची काढली लाज.भारताने साखळी फेरीत पाकिस्तानला ७ विकेट्सने, तर सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने पराभूत केलं होतं. अशात आता अंतिम सामन्याची उत्सुकता वाढली आहे. या सामन्याबद्दल विविध मतं व्यक्त केली जात आहेत. पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज वासिम आक्रमने या अंतिम सामन्यापूर्वी सलमान आघा कर्णधार असलेल्या पाकिस्तान संघाला मोलाचा सल्ला दिला आहे..आक्रमने म्हटले आहे की पाकिस्तानने स्वत:वर विश्वास ठेवून लवकर विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आक्रम म्हणाला, 'अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान संघात होणार आहे. भारत नक्की विजयाचा प्रबळ दावेदार आहे, पण तरी या सामन्यात काहीही होऊ शकते. पाकिस्तानने त्यांचा आत्मविश्वास आणि लय कायम राखायला हवी. त्यांनी स्वत:वर विश्वास ठेवून स्मार्ट क्रिकेट खेळले पाहिजे. जर पाकिस्तानने लवकर विकेट्स घेतल्या, तर ते भारताला बॅक फूटवर पाठवू शकतात. मला आशा आहे की सर्वोत्तम संघ सामना जिंकेल.'.भारतीय संघ आशिया कप २०२५ मध्ये आत्तापर्यंत अपराजित राहिला आहे. भारताने साखळी फेरी आणि सुपर फेरीतील सर्व सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तानला साखळी आणि सुपर फोर अशा दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताने पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आता भारतीय संघ हीच लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पाकिस्तानने आत्तापर्यंत आशिया कप २०२५ मध्ये ६ पैकी ४ सामने जिंकले आहेत आणि दोन सामने पराभूत झाले आहेत. पराभूत झालेल्या दोन्ही सामने भारताविरुद्ध होते..IND vs PAK Final: 'भारताने आधी पराभूत केलं, तरी फायनलच निकालच...' पाकिस्तानच्या कोचला टीम इंडियाला थेट मेसेज?.भारत - पाकिस्तान पहिल्यांदाच अंतिम सामना४१ वर्षांच्या आशिया कप २०२५ च्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच अंतिम सामना खेळणार आहेत. भारताने आत्तापर्यंत ८ वेळा आशिया कपचे विजेतेपद जिंकले आहे, तर पाकिस्तानने २ वेळा विजेतेपद जिंकले आहे. मात्र या दोन संघांनी कधीही एकमेकांविरुद्ध अंतिम सामना खेळलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.