Asia Cup 2025 Final: भारताला फायनलमध्ये हरवायचं असेल, तर...; पाकिस्तानी संघाला वासिम आक्रमने दिला कानमंत्र

Wasim Akram’s Advice for Pakistan: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच भिडणार आहेत. भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे. त्यामुळे वासिम आक्रमने पाकिस्तानला सल्ला दिला आहे.
Wasim Akram | Asia Cup 2025 Final | India vs Pakistan

Summary

  • भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पहिल्यांदाच आमने-सामने येणार आहेत.

  • भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे.

  • या सामन्याआधी वासिम आक्रमने पाकिस्तानला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.

