Duleep Trophy Final: कर्णधार ईशान किशन पुन्हा चमकला, पण शतक थोडक्यात हुकलं; पडिक्कलनं घेतला शानदार कॅच; Video

Duleep Trophy Final, East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग संघात चेन्नईमध्ये सुरू असून चौथ्या दिवसाचा खेळ पूर्ण झाला आहे. अद्यापही पूर्व विभागाची पकड सामन्यावर मजबूत असून आता त्यांच्याकडे तब्बल ५८४ धावांची मोठी आघाडी आहे. दुसऱ्या डावातही पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशन चमकला आहे. त्याने अर्धशतक पूर्ण केले, पण त्याचं शतक २० धावांनी हुकलं. पूर्व विभागाकडून शिखर मोहननेही अर्धशतक केले. .Duleep Trophy: शमी-मुकेशच्या माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाची दाणादाण; पण पडिक्कल पाठोपाठ तिलक वर्माची झुंज, ठोकली तिसरी फिफ्टी.या सामन्यात चौथ्या दिवशी दक्षिण विभागाचा पहिला डाव १०७.३ षटकात ३३६ धावांवर संपला. कर्णधार तिलक वर्माने चांगली फलंदाजी केली, पण त्याचं शतक फकत एका धावेने हुकले. त्याला कुनैन कुरेशीने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत २११ चेंडूत ९९ धावांवर असताना बाद केले. त्याला चमा मिलिंदने ४३ धावा करत चांगली साथ दिली होती. तसेच या डावात तिसऱ्या दिवशी देवदत्त पडिक्कलने ६२ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. पण या तिघांशिवाय दक्षिण विभागाकडून फार खास काही कोणारा करता आले नाही. त्यामुळे पूर्व विभागाने तब्बल ३७२ धावांची आघाडी घेतली. पण यानंतरही त्यांनी फॉलोऑन न देता दुसऱ्या डावात फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.या डावात पूर्व विभागाकडून गोलंदाजी करताना मुकेश कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद शमी, कुनैन कुरेशी आणि शिखर मोहन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर पूर्व विभाग दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरले. मात्र दुसऱ्या डावात पूर्व विभागाचे सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि अभिमन्यू ईश्वरन स्वस्तात बाद झाले. वैभवला त्रिपूर्ण विजयच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक नारायण जगदिशनने ८ धावांवर यष्टीचीत करत माघारी धाडले, तर अभिमन्यूला ३ धावांवर मोहम्मद सिराजने बाद केले. पण नंतर शिखर मोहनला कर्णधार ईशान किशनची साथ मिळाली. या दोघांनी संघाचा डाव सावरताना १२६ धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान ईशानने काही आक्रमक शॉट्सही खेळले. अर्धशतकानंतर त्याने २६ व्या षटकात विजयच्या गोलंदाजीव दोन चौकार आणि दोन षटकार ठोकले. पण नंतर त्याच्या शेवटच्या २१ चेंडूत त्याला ३ धावाच करता आल्या होत्या. .अखेर ईशानचा अडथळा एमडी निधीशने रोखले. त्याने ईशानला मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात असताना ३४ व्या षटकात बाद केले. त्याचा गलीमध्ये पडिक्कलने चांगला झेल घेतला. त्यामुळे ईशानला ९८ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावांवर माघारी परतावे लागले..त्याच्या विकेटनंतर शिखर मोहनने अर्धशतक केले, पण अर्धशतकानंतर तोही शेख राशिदच्या गोलंदाजीवर ५२ धावा करून पायचीत झाला. सुदीप कुमार घरामीही २ धावांवर धावबाद झाला. पण अखेर दिवस संपेपर्यंत कुमार कुशाग्र आणि कुनैन कुरेशी यांनी डाव सांभाळत आणखी विकेट जाऊ दिली नाही. पूर्व विभागाच्या चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा ५१ षटकात ५ बाद २१२ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे ५८४ धावांची आघाडी आहे. कुमार कुशाग्र ३४ धावांवर आणि कुनैन कुरेशी २६ धावांवर नाबाद आहे..Duleep Trophy Final : तिलक वर्मा एकटा लढला, शतकाला एका धावेने हुकला; इशानच्या संघाकडे ३७२ धावांची आघाडी Video.या सामन्यात ईशानने पहिल्या डावातही २७० धावांची खेळी करताना पूर्व विभागाला पहिल्या डावात ७०८ धावांपर्यंत पोहोचवले होते. आता गुरुवारी या सामन्याचा अखेरचा दिवस असल्याने हा सामना अनिर्णित राहण्याची शक्यता दाट झाली आहे. पण असं असलं तरी पहिल्या डावातील आघाडीमुळे पूर्व विभाग विजेतेपद मिळवण्यासाठी दावेदार आहे, मात्र दक्षिण विभागाला विजय मिळवायचा असेल, तर चमत्काराचीच अपेक्षा असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.