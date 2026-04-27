IPL 2026 MI vs SRH : ...अन् डोळ्यात पाणी आलं! वानखेडेवर Vinod Kambli ची ती अवस्था पाहून चाहते हळहळले; हृदयस्पर्शी Video Viral

Vinod Kambli emotional video Wankhede Stadium IPL 2026: विनोद कांबळी याचा वानखेडे स्टेडियमवरील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि तो पाहून क्रिकेट चाहत्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. Mumbai Indians चा सामना पाहण्यासाठी तो स्टेडियममध्ये आला होता, पण त्याची सध्याची अवस्था पाहून अनेकांना हळहळ वाटली.
Vinod Kambli at Wankhede Stadium during a Mumbai Indians match

Vinod Kambli at Wankhede Stadium during a Mumbai Indians match

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vinod Kambli’s Viral Video Breaks Hearts: मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सहावा पराभव पत्करला.. घरच्या मैदानावर आयपीएल इतिहासात प्रथमच मुंबईचा संघ सलग चार सामने हरला आहे... मुंबईच्या या पराभवाचे दुःख घेऊन वानखेडे स्टेडियमबाहेर पडणाऱ्या चाहत्यांना एक भावनिक दृश्य पाहायला मिळालं. भारतीय क्रिकेटचा एक काळ गाजवणारा विनोद कांबळी, ही मॅच पाहण्यासाठी वानखेडे स्टेडियमवर उपस्थित होता. प्रेक्षक गॅलरीतून त्यानेही सामन्याचा आनंद लुटला, परंतु जेव्हा तो मैदानाबाहेर येत होता, तेव्हा त्याची अवस्था पाहून चाहत्यांच्या डोळ्यांत नक्की पाणी आलं असेल.

