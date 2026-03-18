Viral Video : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकताच, शिवम दुबे ट्रेनने तातडीने मुंबईसाठी रवाना का झाला? भारतीय खेळाडूने सांगितलं कारण...

Shivam Dube Ahmedabad to Mumbai train journey reason: भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर अहमदाबाद हून मुंबईकडे येण्यासाठी ट्रेनने प्रवास का केला, यामागचं कारण सांगितलं. भारतीय संघाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडिमवर न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. या विजयानंतर शिवम त्याच्या वडिलांना व मुलाला भेटण्यासाठी खूप उत्सुक होता; त्यामुळे, संघातील इतरांसोबत विमानाने जाण्यासाठी न थांबता ट्रेनने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या पत्नी आणि एका मित्रासोबत प्रवास करत, दुबे याने अहमदाबादहून मुंबईला जाणाऱ्या ३-टियर एसी ट्रेनने प्रवास केला, कारण त्या मार्गावरील सर्व विमानांची तिकिटे आरक्षित झाली होती.."मला कधी एकदा घरी पोहोचतो आणि वडिलांना व मुलाला भेटतो असं झालं होतं. त्यामुळेच मी सकाळीच घरी पोहोचलो. मला वाटही बघायची नव्हती, " असे दुबेने एका कार्यक्रमात सांगतिले. चाहत्यांकडून ओळखले जाण्याचा धोका असूनही, दुबेला रेल्वे हा सर्वात कार्यक्षम पर्याय वाटला. 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना त्याने सांगितले होते की, त्याने सुरुवातीला स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी विमानाची तिकिटे बुक करण्याचा प्रयत्न केला, पण एकही तिकीट उपलब्ध नव्हते. रस्त्याने प्रवास करणे हा एक पर्याय असताना, त्याने रेल्वेचा पर्याय निवडला कारण त्यामुळे प्रवास अधिक जलद होतो.."विमानाची तिकीट उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे मी अहमदाबादहून मुंबईला पहाटेची ट्रेन पकडण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही रस्त्यानेही जाऊ शकलो असतो, पण ट्रेन अधिक जलद होती," असे दुबेने स्पष्ट केले..पत्नी आणि एका मित्रासोबत दुबे यांना थर्ड एसीची तिकिटे मिळवण्यात यश आले. या निर्णयामुळे त्याच्या जवळच्या लोकांमध्ये चिंता निर्माण झाली. "आमचे कुटुंबीय आणि मित्र, ते सर्वजण काळजीत होते. 'स्टेशनवर किंवा ट्रेनमध्ये कोणी तुम्हाला ओळखले तर काय होईल?, असे ते सतत विचारत होते," असे त्याने सांगितले. .आपली ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी, दुबेने टोपी, मास्क आणि लांब बाह्यांचा टी-शर्ट घातला होता. त्यांनी जाणीवपूर्वक पहाटे ५:१० ची ट्रेन निवडली, कारण त्या वेळी प्लॅटफॉर्मवर कमी गर्दी असेल अशी त्यांना आशा होती. "मी माझ्या पत्नीला सांगितले होते की, ट्रेन सुटण्याच्या पाच मिनिटे आधीपर्यंत मी डब्यात थांबेन आणि मग घाईघाईने ट्रेनमध्ये चढेन," असे त्याने सांगितले.