IND vs ENG, 2nd T20I: रवी बिश्नोईची 'ती' चूक महागात पडली! जेकब बेथलच्या आक्रमणामुळे भारताविरुद्ध इंग्लंडचा ऐतिहासिक विजय

England vs India,2nd T20I: इंग्लंडने भारताविरुद्ध मँचेस्टरमध्ये शनिवारी (४ जुलै) झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ऐतिहासिक विजय मिळवला. इंग्लंडने हा सामना ४ विकेट्सने जिंकला आणि ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. इंग्लंडसाठी जेकब बेथलने (Jacob Bethell) अफलातून फलंदाजी करत नाबाद अर्धशतक केले. या सामन्यात भारताने इंग्लंडसमोर १९१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग इंग्लंडने १९ षटकात ६ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. इंग्लंडने भारताविरुद्ध पहिल्यांदाच १८० पेक्षा अधिक धावांचा पाठलाग करताना टी२०सामना जिंकला आहे. त्यामुळे इंग्लंडसाठी हा ऐतिहासिक विजय ठरला. .IND vs ENG, Video: वैभव सूर्यवंशीची दोन सिक्ससह दणक्यात सुरुवात, पण मग कशी पडली विकेट? माघारी जाताना झाला भावूक.लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. अर्शदीप सिंगने पहिल्याच षटकात दोन मोठे धक्के दिले होते. त्याने पहिल्या चेंडूवर फिल सॉल्टला शून्यावर माघारी धाडले. त्याचा झेल यष्टीरक्षक ईशान किशनने घेतला. त्यानंतर लगेचच ५ व्या चेंडूवर जॉस बटलरचा शून्यावरच झेल वरुण चक्रवर्तीने घेतला. त्यामुळे इंग्लंड पहिल्याच षटकात अडचणीत आले होते. पण नंतर जेकॉब बेथलसोबत फलंदाजी करताना कर्णधार हॅरी ब्रुकने आक्रमक खेळ केला. त्या दोघांमध्ये अर्धशतकी भागीदारी केली. पण ब्रुकचा मोठा अडथळा अक्षर पटेलने दूर केला. त्याने ब्रुकला ईशान किशनच्या हातून झेलबाद केले. ब्रुकने १५ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३९ धावांची खेळी केली. .तो बाद झाल्यानंतरही जेकॉब बेथल आणि टॉम बँटन यांनी चांगली फलंदाजी करत संघाच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या. त्यांनी चौथ्या विकेटसाठी ६७ धावांची भागीदारी करत संघाला ११० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. त्यांची ही रंगणारी भागीदारी अर्शदीप सिंगनेच तोडली. त्याने बँटनला ३२ चेंडूत ३९ धावांवर असताना बाद केले. त्यानंतर १६ व्या षटकात धोकादायक विल जॅक्सलाही ९ धावांवर वरुण चक्रवर्तीने पायचीत पकडले. त्यामुळे भारतासाठी विजय सोपा वाटत होता. .रवी बिश्नोईची षटक महागात पडलेमात्र रवी बिश्नोईने (Ravi Bishnoi) टाकलेले १७ वे षटकाने सामन्याला वेगळे वळण दिले. त्याने पहिला आणि दुसरा चेंडू नोबॉल टाकला, ज्यानंतर मिळालेल्या फ्री हिटवर बेथलने षटकार ठोकले. त्यानंतरही त्याने चौकर आणि षटकार मारला. या षटकात तब्बल २९ धावा चोपण्यात आल्या. त्यामुळे २४ चेंडूत ४९ धावांच्या समीकरणावरून इंग्लंडसाठी हे समीकरण १८ चेंडूत २० धावा असं झालं. आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये एकाच षटकात सर्वाधिक धावा खर्च करणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांमध्ये बिश्नोई तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. पहिल्या क्रमांकावर शिवम दुबे आहे, ज्याने २०२० मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ३४ धावा दिल्या होत्या, तर स्टूअर्ट बिन्नीने २०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुदध एका षटकात ३२ धावा दिल्या होत्या.दरम्यान, यानंतर इंग्लंडसाठी विजय सोपा झाला. तरी १८ व्या षटकात सॅम करनला ७ धावांवर हर्षित राणाने वैभव सूर्यवंशीच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर जोफ्रा आर्चरने बेथलला साथ देत ७ चेंडूत १० धावा केल्या आणि इंग्लंडसाठी १९ व्या षटकात विजयी धावही काढली. बेथल ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७६ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर हर्षित राणा, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs ENG, 2nd T20I: अभिषेक-ईशानची फिफ्टी हुकली, पण तिलक वर्माची दमदार फिनिशिंग, भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध १९० धावा पार.भारताच्या १९० धावातत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली होती. भारताने २० षटकात ७ बाद १९० धावा केल्या. भारताकडून ईशान किशनने ४० चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली, तर अभिषेक शर्माने २४ चेंडूत ४३ धावा केल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने २२ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारासह ३७ धावा केल्या. अखेरच्या षटकात आक्रमक खेळ केलेल्या उपकर्णधार तिलक वर्माने ११ चेंडूत १ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद २४ धावा केल्या.इंग्लंडकडून सॅम करनने चांगली गोलंदाजी करताना सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर, लियाम डावसन आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.