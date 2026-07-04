IND vs ENG, Video: वैभव सूर्यवंशीची दोन सिक्ससह दणक्यात सुरुवात, पण मग कशी पडली विकेट? माघारी जाताना झाला भावूक

England vs India, 2nd T20I: शनिवारी (४ जुलै) भारत विरुद्ध इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना मँचेस्टरमध्ये होत आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान हा सामना १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसाठी (Vaibhav Sooryavanshi) विक्रमी ठरला. त्याला या सामन्यात आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची (International Debut) संधी मिळाली. .वैभवला सलामीवीर संजू सॅमसनच्या (Sanju Samson) जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. यापूर्वी १५ व्या वर्षी भारतासाठी कोणीही पदार्पण केले नव्हते. वैभव अभिषेक शर्मासह सलामीला फलंदाजीला उतरला. त्याला पहिल्या षटकात फलंदाजीची संधी मिळाली नाही, पण दुसऱ्या षटकात तो संयमी खेळ करताना दिसला. .तिसऱ्या षटकात मात्र पहिल्याच चेंडूवर त्याने जोफ्रा आर्चरविरुद्ध खणखणीत षटकार मारला. त्यानंतर चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर त्याने जोश टंगविरुद्ध दुसरा षटकार खेळला. यावेळी दुसऱ्या बाजूने अभिषेकही चांगला खेळत होता. त्यांची भागीदारी रंगत असतानाच ५ व्या षटकात मात्र विल जॅक्सने (Will Jacks) वैभव सूर्यवंशीला चकवले..विल जॅक्सने टाकलेल्या ५ व्या षटकाच्या ५ व्या चेंडूवर वैभवने पुढे येऊन शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्याकडून बॅटचा नीट स्पर्श चेंडूला झाला नाही आणि चेंडू यष्टीरक्षक जॉस बटलरकडे (Jos Buttler) गेला. बटलरनेही चपळाईने वैभव क्रीजमध्ये परत येईपर्यंत स्टम्पवरील बेल्स उडवल्या. त्यामुळे वैभव १० चेंडूत १४ धावांवर यष्टीचीत झाला. थर्ड अंपायरनेही रिव्ह्यू तपासल्यानंतर वैभव बाद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे वैभव निराश होऊन माघारी परतला, यावेळी तो थोडा भावूक झाल्याचेही दिसला..वैभव बाद झाल्यानंतर पुढच्याच षटकात अभिषेक शर्मालाही सॅम करनने टॉम बँटनच्या हातून झेलबाद केले. अभिषेक ८ चौकार आणि १ षटकारासह २४ चेंडूत ४३ धावा करून बाद झाला. पण त्यानंतर ईशान किशनला कर्णधार श्रेयस अय्यरची साथ मिळाली. या दोघांनी ६५ धावांची भागीदारी करत संघाला १३ षटकात १३० धावांपर्यंत पोहचवलं. १३ व्या षटकात श्रेयस २२ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारांसह ३७ धावा करून बाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.