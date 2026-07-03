T20 World Cup : इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फायनल खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेचा उपांत्य फेरीत दारूण पराभव

England Storm into Women's T20 World Cup Final: इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल रविवारी ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने सहावेळा हा वर्ल्ड कप उंचावला आहे, तर २००९ च्या जेतेपदानंतर इंग्लंड चौथ्यांदा फायनल खेळणार आहे. त्यांना त्यांच्या दुसऱ्या जेतेपदाचा शोध आहे. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात त्यांनी माजी उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेवर ४० धावांनी विजय मिळवला. ७५ धावा अन् दोन झेल, अशी उल्लेखनीय कामगिरी करणारी नॅट शिव्हर ब्रंट प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरली..ब्रंट आणि हिदर नाइट यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर इंग्लंडने ५ बाद १६९ धावांपर्यंत मजल मारली. कर्णधार ब्रंटने ४७ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ७५ धावा केल्या. आघाडीचे तीन फलंदाज स्वस्तात बाद झाल्यानंतर ब्रंट व नाइट यांनी इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला. ३ बाद २३ वरून या दोघी संघाला १५६ धावांपर्यंत घेऊन गेल्या. नाइटने ४७ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावा केल्या. आफ्रिकेच्या शबनीम इस्मैल व नोनकुलूलेको एमलाबा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..Rahul Dravid Son Samit Dravid: राहुल द्रविडच्या मुलाने मैदानात घातला धुमाकूळ; 360° फटकेबाजीचा VIDEO व्हायरल.लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार लॉरा वॉलव्हार्ड व तझमिन ब्रिट्स यांनी सुरुवात तर चांगली करून दिली. पण, लॉराच्या ( १७) विकेटनंतर आफ्रिकेची पडझड सुरू झाली. लॉरेन बेल (२-२८) व चार्ली डीन ( २-३१) यांनी आफ्रिकेला धक्के दिले. सलामीवीर तझमिन खिंड लढवत राहिली आणि तिने ४५ चेंडूंत ५१ धावा केल्या, परंतु अन्य सहकाऱ्यांकडून साथ न मिळाल्याने आफ्रिकेला ८ बाद १२९ धावांवर समाधान मानावे लागले. इंग्लंडने ४० धावांनी हा सामना जिंकला..या पराभवानंतर आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा म्हणाली, "खूप निराश झाले. आजचा दिवस आमच्या नशिबात नव्हता. चांगल्या इंग्लंड संघाने आज आमचा पूर्णपणे पराभव केला. भागीदारींचा अभाव, हा आमच्या आणि त्यांच्या डावातील मुख्य फरक होता. त्यांच्या डावात मोठ्या भागीदारी झाल्या, पण आमच्या डावात एकही झाली नाही आणि एकाही फलंदाजाला लय सापडली नाही." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.