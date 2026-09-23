इंग्लंड कसोटी संघाचा कर्णधार जो रुट (Joe Root) याचा धाकटा भाऊ बिली रूट हा देखील क्रिकेटपटू आहे. पण बिली रुट याने वयाच्या ३४ व्या वर्षी प्रोफेशनल क्रिकेटमधून निवृत्तीची (Retirement) घोषणा केली आहे. ग्लॅमॉर्नग काऊंटी संघाकडून खेळणाऱ्या तीन फलंदाजांनी या आठवड्यात निवृत्ती घेतली, ज्यात ख्रिस कूक आणि कॉलिन इन्ग्रामसह बिली रुटचाही समावेश आहे. बिली रुटने (Billy Root) कारकिर्दीतील शेवटच्या हंगामात फक्त दोन काउंटी चॅम्पियनशिप सामने खेळले आणि क्लबच्या दुसऱ्या संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे. त्याने निवृत्ती घेताना आता पुढील आध्यायाची वेळ आली असल्याचे म्हटले आहे. .Joe Root चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! बॅटिंगनंतर फिल्डिंगमध्येही नंबर १; स्मिथ-द्रविडला टाकले मागे.बिली रुटने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की 'दोन महत्त्वाच्या क्लबचे प्रतिनिधित्व करणे आणि चार ट्रॉफी जिंकणाऱ्या संघांचा भाग असणे, हा मोठा सन्मान आहे. मला लहानपणापासून आवडणाऱ्या गोष्टीमध्ये (क्रिकेट) करियर घडवण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो.'त्याने प्रशिक्षक, संघसहकारी आणि कुटुंबाचेही आभार मानले. तसेच त्याने पुढे लिहिले, 'गेल्या १४ वर्षात अनेक चढ-उतार आले, पण मी एकही क्षण बदलणार नाही. या प्रवासासाठी, तसेच या प्रवासात माझ्यासोबत असलेल्या लोकांसाठी आणि माझे लहानपणीचे स्वप्न जगण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी नेहमीच कृतज्ञ असेल. यात हातभार लावलेल्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार.'.रूटने लीड्स बेकेट युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर नॉटिंगहॅमशायरकडून व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते आणि २०१७ मध्ये व्हाईट-बॉल (वनडे व टी२०) दुहेरी विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाचा तो एक भाग होता. तो २०१९ मध्ये ग्लॅमॉर्गन संघात सामील झाला. तिथे तो दोनदा वनडे कप जिंकणाऱ्या संघाचा भग होता. तसेच गेल्या उन्हाळ्यात क्लबला चॅम्पियनशिपच्या डिव्हिजन वनमध्ये बढती मिळाली, तेव्हाही तो संघाचा भाग होता..Joe Root Record: सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम जो रूटने मोडला! ५२१ डावांत मोठा पल्ला गाठला... द्रविडचा विक्रम मोडण्याचा निर्धार.बिली रुट हा त्याचा मोठा भाऊ जो रुटसोबत खेळत मोठा झाला आहे. त्यांच्यातील बाँडिंगही चांगले आहे. हे दोघे इंग्लंडसाठी एकत्र खेळू शकले नसले, तरी अगदी थोड्या काळासाठी त्यांनी एकत्र क्षेत्ररक्षण केले आहे. २०१३ च्या लॉर्ड्स कसोटीदरम्यान बिली एमसीसी यंग क्रिकेटर्सकडून खेळत होता आणि इंग्लंडचा १२वा खेळाडू म्हणून क्षेत्ररक्षण करत होता, त्यावेळी जो रुटही इंग्लंडच्या संघाचा भाग होता. त्यामुळे त्या सामन्यात दोघांनी एकत्र क्षेत्ररक्षण केले होते. जो रुट देशांतर्गत क्रिकेट यॉर्कशायरकडून खेळतो. त्यामुळे जो आणि बिली हे देशांतर्गत क्रिकेटही एकत्र खेळलेले नाहीत..बिली रुटने त्याच्या कारकिर्दीत ८३ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ७ शतके आणि १७ अर्धशतकांसह ४१०७ धावा केल्या आहेत. त्याने ६० लिस्ट ए सामने खेळताना ३ शतके आणि ९ अर्धशतकांसह १६६५ धावा केल्या आहेत. ५० टी२० सामन्यात त्याने ६३४ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.