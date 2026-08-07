Cricketer Retirement: चक्क २५ व्या वर्षीच क्रिकेटमधून निवृत्ती! युवा वेगवान गोलंदाजाचा धक्कादायक निर्णय

England Pacer John Turner Retires at 25: क्रिकेटविश्वातून मोठी बातमी समोर येत आहे, चक्क २५ व्या वर्षीच एका क्रिकेटपटूने प्रोफेशनल क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. हा क्रिकेटपटू म्हणजे इंग्लंडचा जॉन टर्नर. त्याने नुकतेच तो प्रोफेशन क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत असल्याची घोषणा केली असल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज असलेल्या टर्नरने सातत्याच्या दुखापतींना कंटाळून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हॅम्पशायरचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच तो इंग्लंडसाठीही दोन वनडे आणि दोन टी२० असे चार आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला असून ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिज दौऱ्यातून इंग्लंडसाठी पदार्पण केले होते. .Rohit Sharma Retirement: 'सचिन-गावसकरही गेले, रोहितलाही जावं...' हिटमॅनच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर कपिल देव यांचं विधान चर्चेत.जोहान्सबर्ग येथे जन्मलेला टर्नरचा देशांतर्गत क्रिकेटमधील रेकॉर्डही चांगला आहे. तसेच त्याचे हॅम्पशायरकडून अद्यापही २ वर्षांचा करार बाकी होता. याशिवाय तो गेल्यावर्षीपर्यंत इंग्लंडच्या डेव्हलपमेंट काँट्रॅक्टचाही भाग होता. पण तो जून २०२५ पासून खेळलेला नाही. त्याला पाठीच्या स्ट्रेस फ्रॅक्चरमुळे जवळपास वर्षभर क्रिकेटपासून दूर रहावे लागले. अखेर दुखापतींच्या कारणाने त्याने क्रिकेटमधूनही निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्याने एक्सेटर विद्यापीठातून अर्थशास्त्र आणि वित्त विषयात पदवी घेतली असून आता त्याला आता आयुष्याच्या पुढच्या टप्प्यावर जायचे असल्याचे त्याने सांगितले..त्याने म्हटले आहे की 'प्रोफेशनल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणे, हे नेहमीच माझे स्वप्न होते आणि हॅम्पशायर व इंग्लंडसाठी मी खेळलो, हे माझ्या लहानपणीच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात जगण्यासारखेच होते. तथापि, मी या खेळातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्ही कल्पना करू शकता, त्याप्रमाणे माझ्यासाठीही हा निर्णय घेणे कठीण होते.''स्ट्रेस फ्रॅक्चरमुळे मी जवळपास वर्षभर क्रिकेटपासून दूर होतो आणि माझ्या दुखापतीचा इतिहास पाहाता, मला माझ्या क्रिकेटपटू म्हणून आणि क्रिकेटव्यतिरिक्त भविष्याचाही विचार करावा लागला. परिणामी, मला वाटतं की माझ्या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'पाच वर्षे हॅम्पशायरचा प्रोफेशनल क्रिकेटपटू म्हणून मला ओळख मिळाली, ते सर्वोत्तम ५ वर्षे होती. माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी क्लबमध्ये सामील झालेल्या पहिल्या दिवसापासून सर्वांनीच माझं उत्साहाने स्वागत केले. हा उत्साह आजही काय आहे. क्लबमने मला जी संधी दिली आणि जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल आभार मानण्यासाठी शब्द कमी आहेत. मी कल्पनाही केली नव्हती, त्यापेक्षा अनेक गोष्टी जास्त अनुभवल्या. ते सर्वा क्लबमधील सर्वांच्या पाठिंब्यामुळे शक्य झाले.'.Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral.टर्नरने दक्षिण आफ्रिकेतील हिल्टन कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर तो आपल्या इंग्रज आईकडून मिळालेल्या ब्रिटिश पासपोर्टच्या आधारे युनायटेड किंगडममध्ये आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये हॅम्पशायर संघात सामील झाला आणि 'द हंड्रेड' स्पर्धेत प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर २०२३ मध्ये त्याला इंग्लंड संघात पहिल्यांदा बोलावण्यात आले होते. त्याने १० प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये २५ विकेट्स घेतल्या, तर १९ लिस्ट ए सामन्यांत ३७ विकेट्स घेतल्या. त्याने ३५ टी२० सामने खेळताना ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.