Rohit Sharma Retirement: 'सचिन-गावसकरही गेले, रोहितलाही जावं...' हिटमॅनच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर कपिल देव यांचं विधान चर्चेत

Kapil Dev React On Rohit Sharma Retirements: भारताचा वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून या दौऱ्यातील अखेरचा सामना लंडनमधील प्रसिद्ध लॉर्ड्स मैदानात रविवारी (१९ जुलै) हौणार आहे. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत सध्या पहिल्या दोन सामन्यात १-१ अशी बरोबरी झालेली आहे. त्यामुळे तिसरा सामना निर्णायक आहे. या सामन्यात जो संघ जिंकेल, तो ही मालिकाही जिंकणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वीच एक धक्कादायक चर्चा सुरू आहे. हा सामना भारताचा दोनवेळचा आयसीसी ट्रॉफी विजेता कर्णधार रोहित शर्माचा हा अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरू शकतो अशी चर्चा होत आहे. यावर भारताचा दिग्गज कर्णधार कपिल देव यांनी मोठे विधान केले आहे..Rohit Sharma Retirement: रोहितच्या निवृत्ती प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! अगरकर-गंभीरवर BCCI नाराज? इनसाइड स्टोरी आली समोर,नेमक काय घडल ?.खरंतर इंग्लंडविरुद्धची मालिका आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी महत्त्वाची असल्याचे मत मालिकेपूर्वीच भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलने मांडले होते. त्यातच रोहितची कामगिरी पहिल्या दोन्ही सामन्यात फारशी चांगली झाली नाही. त्यानंतर आता त्याला २०२७ वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात जागा नसल्याचे सांगण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे तो लॉर्ड्सवर शेवटचा वनडे सामना खेळू शकतो, अशी चर्चा आहे. त्याने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे..दरम्यान, रोहित शर्माच्या वनडे निवृत्तीची चर्चा सुरू होताच अनेकांनी भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर निशाणा साधला आहे. तसेच रोहितला २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये संघात ठेवण्याची जोरदार मागणी होत आहे. अशातच आता कपिल देव यांनी म्हटले आहे की जेव्हाही तो निवृत्ती घेईल, तेव्हा त्याची कारकिर्द साजरी झाली पाहिजे..कपिल देव एएनआयशी बोलताना म्हणाले, 'आपण आनंदी राहूयात. दु:खी कशाला व्हायचं? त्याने इतक्यावर्षात इतका आनंद दिला आहे. प्रत्येकाला जावंच लागतं. सुनील गावसकरही गेले, राहुल द्रविडही गेला, अनिल कुंबळेही गेला, सचिन तेंडुलकरही गेला, सर्वांनाच जावं लागणार आहे.'कपिल देव पुढे म्हणाले, 'त्यामुळे तो जेव्हा वनडेतून जाईल, तेव्हा आपण त्याची कारकिर्द साजरी करायला हवी. त्याने या देशालाच नाही, तर जगाला किती आनंद दिलाय आणि मनोरंजन केलंय. त्यामुळे आपण आनंदी असायला हवं, दु:खी कशाला?'.Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .कपिल देव यांनी रोहितने त्याच्या स्टाईलमध्ये अलविदा करावं अशी अशाही व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'एक दिवस त्याला जावच लागणार आहे. मला आशा आहे की तो शतक करेल आणि मग जाईल.'रोहितने २३ जून २००७ रोजी बेलफास्टमध्ये आयर्लंडविरुद्ध पदार्पण केले होते. त्याने वनडेत २८७ सामने खेळले असून ३३ शतके आणि ६२ अर्धशतकांसह ११७५७ धावा केल्या आहेत. त्याने वनडेत ३ द्विशतकही केली असून तो तीन द्विशतके करणारा एकमेव खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.