IND vs ENG, 3rd T20I : भारताविरुद्ध आघाडी घेण्यासाठी इंग्लंडचा संघ सज्ज! सामन्यासाठी यजमानांची Playing XI जाहीर

IND vs ENG 3rd T20I: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर दुसरा सामना इंग्लंडने सहज जिंकत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता तिसरा सामना मंगळवारी (७ जुलै) ट्रेंट ब्रिजच्या नॉटिंगघममध्ये (Nottingham, Trent Bridge) खेळला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेत मालिका पराभवाची जोखीम टाळण्याचा इंग्लंडचा प्रयत्न असेल, तर भारतीय संघ मालिकेत बरोबरी करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. अशातच आता या सामन्याच्या एक दिवसआधीच इंग्लंडने प्लेइंग इलेव्हन (England's Playing XI) जाहीर केला आहे..U19 IND vs SL : ९ चौकार अन् १ षटकार... द्रविडच्या लेकाची जोरदार फटकेबाजी; पण श्रीलंकेने सामना जिंकत केली ODI मालिकेत बरोबरी.इंग्लंडने तिसऱ्या वनडेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे मँचेस्टरला झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात खेळलेला ११ खेळाडूच इंग्लंडकडून तिसर्या कसोटीतही खेळताना दिसणार आहे. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरचे पुनरागमन झाले असून तो या सामन्यातही कामय आहे. त्याच्या संघात येण्याने इंग्लंडच्या गोलंदाजीला ताकद मिळाली आहे. याशिवाय अनुभवी आदिल राशिद संघात आहे. जोश टंग देखील त्यांना चांगली साथ देऊ शकतो. दुसऱ्या सामन्यात अष्टपैलू सॅम करनने ३ विकेट्स घेत महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. त्यामुळे तो भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. तो गोलंदाजीसोबतच तळात चांगली फलंदाजीही करू शकतो. याशिवाय अष्टपैलू विल जॅक्सही संघात आहे. .इंग्लंडने फलंदाजी फळीत फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकॉब बेथल, टॉम बँटन हे कायम असून त्यांना कर्णधार हॅरी ब्रुकची साथ मिळेल. बेथलही सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. तो दुसऱ्या सामन्यात भारतासमोर मोठा अडथळा ठरला होता.तिसर्या टी२० सामन्यासाठी इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हनफिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकॉब बेथल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डावसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.श्रेयस अय्यरसाठी पहिल्या विजयाची प्रतिक्षाश्रेयस अय्यर आता भारताचा नवा टी२० कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेपासून सुरुवात झाली. मात्र आयर्लंडविरुद्ध त्याच्या नेतृत्वात भारताला दोन्ही टी२० सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धही पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात पराभवच पत्करावा लागला. त्यामुळे अद्यापही कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा आहे..IND vs ENG, 2nd T20I: अक्षर पटेलने इंग्लंडच्या कॅप्टनला आऊट करत घडवला इतिहास; यापूर्वी कोणत्याही भारतीय फिरकीपटूला जमलं नव्हतं!.तिसरा टी२० सामना मंगळवारी होणार असून हा सामना स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ४.३० वाजता, म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होईल. हा सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे, तर SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना लाईव्ह पाहाता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.