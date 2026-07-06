U19 IND vs SL : ९ चौकार अन् १ षटकार... द्रविडच्या लेकाची जोरदार फटकेबाजी; पण श्रीलंकेने सामना जिंकत केली ODI मालिकेत बरोबरी

India U19 vs Sri Lanka U19 Youth ODI: भारताचा १९ वर्षांखालील संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात दोन्ही युवा संघामध्ये वनडे मालिका सुरू असून सोमवारी (६ जुलै) झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेचा १९ वर्षांखालील संघाने ८ विकेट्सने विजय मिळवला. दिमंथा महाविथानाने नाबाद दीडशतकी खेळी केल्याने श्रीलंकेला हा विजय मिळवणे सोपे गेले. त्यामुळे आता या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. पहिला सामना भारतीय संघाने जिंकला होता. त्यामुळे आता ९ जुलैला होणारा तिसरा सामना निर्णायक असणार आहे. .Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक.सोमवारी झालेल्या सामन्यात भारताने श्रीलंकेसमोर २८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग श्रीलंकेने ४८ षटकात २ विकेट्स गमावत २९१ धावा करत पूर्ण करत जिंकले.श्रीलंकेकडून दिमंथा महाविथाना आणि दुलनिथ सिगेरा यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण ५ व्याच षटकात ईशान सुदने सिगेराला १४ धावांवरच बाद केले होते. पण नंतर महाविथानाला सेनुजा वेकुनागोडाने दमदार साथ दिली. या दोघांनी १०३ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे श्रीलंकेच्या विजयाचा पाया रचला गेला. सेनुजा वेकुनागोडा २६ व्या षटकात बाद झाला. त्याला शाविन विनोदने ६० धावांवर बाद केले. .त्यानंतर भारतीय संघ पुनरागमन करेल, असं वाटत होतं. पण नंतर कर्णधार विमथ दिनसाराने महाविथानाला भक्कम साथ दिली. या दोघांनी शेवटपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. महाविथानाने दीडशतकही पूर्ण केले. तसेच दिनसाराने अर्धशतक केले. त्यांच्या नाबाद १६३ धावांच्या भागीदारीमुळे श्रीलंकेने ४८ षटकात हा सामना जिंकला. महाविथानाने १५३ चेंडूत १२ चौकार आणि ५ षटकारांसह १५५ धावांची नाबाद खेळी केली. दिनसाराने ६० चेंडूत नाबाद ५६ धावा केल्या. .अन्वय द्रविडची फटकेबाजीया सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाला ४७.२ षटकात २८५ धावा करता आल्या होत्या. भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. कर्णधार यशवर्धन चौहान (६) आणि सागर विर्क (४) ही सलामीची जोडी लवकर बाद झाली होती. व्हीके विनित आणि कुशाग्र ओझा यांना सुरुवात चांगली होती. पण विनित २४ धावांवर आणि ओझा ३८ धावांवर बाद झाला. .'ही माझी जर्सी आहे, तुला...', सचिन तेंडुलकरने U19 वर्ल्ड कप विजेत्या Ayush Mhatre ला काय सांगितलं? पाहा Video.त्यानंतर राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविड आणि अर्जुन राजपूत यांनी १४४ धावांनी मोठी भागीदरी केली. या दरम्यान दोघांनी अर्धशतकं केली. अर्जुन ८१ चेंडूत ७६ धावा करून बाद झाला. तसेच अन्वयने आक्रमक खेळ केला. त्याने ९ चौकार आणि १ षटकारासह ६७ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली. अन्वय भारताकडून या डावात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. अन्वय बाद झाल्यानंतरही भारताला डाव लवकर संपला.श्रीलंकेकडून गिम्हान मेंडिसने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. कविजा गमागेने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.