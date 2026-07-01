IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, स्टार खेळाडूचे कमबॅक; पहिल्या T20I साठी कशी आहे Playing XI?

India vs England T20I : भारतीय संघाच्या इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेला बुधवारी (१ जुलै) सुरुवात झाली आहे. ही ५ सामन्यांची टी२० मालिका असून दोन वर्षांनी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिकसाठी संघबांधणीच्या तयारीसाठीही ही मालिका महत्त्वाची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ल-स्ट्रीट येथे खेळला जाणार आहे. .IND vs ENG 1st T20I: भारत-इंग्लंड मॅच नक्की कुठे पाहायची, Sony की Star Sports? चाहते कन्फ्युज; JioHotstar वाल्याचं काय? .दरम्यान, या मालिकेपूर्वी श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला नुकताच आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी२० मालिका ०-२ फरकाने पराभूत व्हावी लागली होती. त्यामुळे हे अपयश विसरून भारतीय संघाला पुढे जाण्याचे आव्हान आहे. याशिवाय श्रेयस अय्यरही कर्णधार म्हणून पहिल्या विजयाच्या प्रतिक्षेत आहे..या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारताने तीन फिरकीपटू ज्यात अष्टपैलू अक्षर पटेलचाही समावेश आहे, आणि २ वेगवान गोलंदाज असे संमिश्रण ठेवले आहे.दरम्यान, या सामन्यासाठीही १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) संधी दिलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या पदार्पणासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. तसेच अनुभवी फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीचे (Varun Chakravarthy) पुनरागमन झाले आहे. त्याला दुखापतीमुळे आयर्लंडविरुद्ध खेळवले नव्हते. .या सामन्यासाठी इंग्लंडने एक दिवस आधीच प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली होती. इंग्लंडचे नेतृत्व हॅरी ब्रुक करत असून त्याच्या नेतृत्वातील इंग्लंड संघात अनेक अनुभवी खेळाडू आहे, ज्यात जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, आदिल राशिद, विल जॅक्स, सॅम करन अशा खेळाडूंचा समावेश आहे. पण इंग्लंडने जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांना विश्रांती दिली आहे..प्लेइंग इलेव्हनभारत - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्तीइंग्लंड - फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथल, टॉम बॅन्टन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डावसन, साकिब मेहमूद, आदिल राशिद, ल्युक वूड..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि इंग्लंड संघात आत्तापर्यंत ३० टी२० सामने खेळवण्यात आले असून १८ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १२ सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.