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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, स्टार खेळाडूचे कमबॅक; पहिल्या T20I साठी कशी आहे Playing XI?

IND vs ENG 1st T20I Toss and Lineups : भारत आणि इंग्लंड संघात पहिला टी२० सामना बुधवारी खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली आहे, पण या सामन्यासाठीही वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आलेली नाही.
Vaibhav Sooryavanshi | India vs England T20I

Vaibhav Sooryavanshi | India vs England T20I

Sakal

Pranali Kodre
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India vs England T20I : भारतीय संघाच्या इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेला बुधवारी (१ जुलै) सुरुवात झाली आहे. ही ५ सामन्यांची टी२० मालिका असून दोन वर्षांनी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिकसाठी संघबांधणीच्या तयारीसाठीही ही मालिका महत्त्वाची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ल-स्ट्रीट येथे खेळला जाणार आहे.

Vaibhav Sooryavanshi | India vs England T20I
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