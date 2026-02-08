Cricket

T20 World Cup: नेपाळच्या संघाकडून बलाढ्य इंग्लंडची दमछाक अन् शेवटच्या चेंडूवर अवघ्या ४ धावांनी थरारक विजय

Nepal Lose to England on Last-Ball: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत नेपाळने इंग्लंड चांगलाच घाम फोडला होता. हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगला.
Lokesh Bam - Sam Curran | Napal vs England | T20 World Cup 2026

Pranali Kodre
England Survive Major Scare to Win by 4 Runs: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला दणक्यात सुरुवात झाली असून सर्वच संघ तयारीनिशी उतरले आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या दोनच दिवसाच असोसिएट संघांनी बलाढ्य संघांना घाम फोडल्याचेही दिसले आहे.

नेपाळनेही रविवारी इंग्लंडला चांगलीच मेहनत करायला लावली. रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) इंग्लंड आणि नेपाळ (Nepal vs England) यांच्यात सामना रंगला. हा सामना इंग्लंडने फक्त ४ धावांनी जिंकला.

