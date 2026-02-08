T20 World Cup: नेपाळच्या संघाकडून बलाढ्य इंग्लंडची दमछाक अन् शेवटच्या चेंडूवर अवघ्या ४ धावांनी थरारक विजय

England Survive Major Scare to Win by 4 Runs: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला दणक्यात सुरुवात झाली असून सर्वच संघ तयारीनिशी उतरले आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या दोनच दिवसाच असोसिएट संघांनी बलाढ्य संघांना घाम फोडल्याचेही दिसले आहे.नेपाळनेही रविवारी इंग्लंडला चांगलीच मेहनत करायला लावली. रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) इंग्लंड आणि नेपाळ (Nepal vs England) यांच्यात सामना रंगला. हा सामना इंग्लंडने फक्त ४ धावांनी जिंकला. .T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध भारताचा 'इम्पॅक्ट प्लेयर' कोण? BCCI ने शेअर केला ड्रेसिंग रुममधील BTS Video.इंग्लंडच्या फलंदाजांनी फटकेबाजी करत नेपाळसमोर १८५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र नेपाळने चांगली झुंज देऊनही २० षटकांमध्ये त्यांना ६ बाद १८० धावांपर्यंतच पोहचला आले. लोकेश बमने (Lokesh Bam) या सामन्यात सर्वांनाच प्रभावित केले. त्याने नेपाळला विजयाच्या अगदी जवळ नेले होते. मात्र तो संघाला विजयापर्यंत नेण्यापासून थोडक्यात दूर राहिला..नेपाळने असिफ शेख (७) आणि कौशल भुर्टेल (२९) यांच्या विकेट्स पहिल्या ६ षटकात गमावल्या होत्या. मात्र दिपेद्र सिंग (४४) आणि रोहित पौडेल (३९) यांनी आक्रमक फलंदाजी करत तिसऱ्या विकेटसाठी ८२ धावांची भागीदारी केली आणि नेपाळच्या डावाला स्थिरता दिली. पण हे दोघे बाद झाल्यानंतर आरिफ शेखही १८ व्या षटकात १० धावांवर बाद झाला. तो बाद झाला, तेव्हा नेपाळने १७.२ षटकात ६ बाद १४६ धावा केल्या होत्या. नेपाळला १६ चेंडूत ३९ धावांची गरज होती. पण लोकेश बम फलंदाजी करत होता. त्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि फटकेबाजी केली. त्याने १८ व्या षटकात सलग दोन षटकार मारले आणि धावा व चेंडू यांच्यातील अंतर कमी केले. पुढच्या षटकात त्याने दोन चौकार मारले. पण या षटकात गुलशन झा (१) बाद झाला..T20 World Cup मधील पहिलाच विजय भारतीय संघासाठी ठरला विश्वविक्रमी! ऑस्ट्रेलियालाही टाकलं मागे.यानंतर नेपाळला शेवटच्या षटकात १० धावांची गरज होती. यावेळी इंग्लंडकडून सॅम करन गोलंदाजीला उतरला. त्याने अफलातून गोलंदाजी केली. पहिल्या चेंडूवर एकही धाव आली नाही. दुसऱ्या चेंडूवर लोकेश एक धाव पळाला. पुढच्या चेंडूवर करन केसीने एक धाव पळत लोकेशला स्ट्राईक दिली. चौथ्या चेंडूवर दोन धावा लोकेशने करनसोबत पळत पूर्ण केल्या. शेवटच्या दोन चेंडूवर ६ धावा असं समीकरण झालं. मात्र पाचव्या चेंडूवर लोकेश धाव करू शकला नाही आणि शेवटच्या चेंडूवर त्यांना केवळ एक धाव घेता आली. त्यामुळे या षटकात केवळ ५ धावा निघाल्या आणि इंग्लंडने विजयावर शिक्कामोर्तूब केले. लोकेश बम २० चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३९ धावांवर नाबाद राहिला. करन केसी १ धावेवर नाबाद राहिला.इंग्लंडकडून लियाम डॉर्सनने २ विकेट्स घेतल्या. लुक वूड, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८४ धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून जेकॉब बेथलने २५ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार हॅरी ब्रुकने ३२ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. विल जॅक्सने आक्रमक खेळताना १८ चेंडूत १ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ३९ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त केवळ जॉस बटलरने १० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने २६ धावांची खेळी केली.नेपाळकडून दिपेंद्र सिंग आणि नंदन यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शेल मल्ला आणि संदीप लामिच्छाने यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.