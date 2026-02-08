Cricket

T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध भारताचा 'इम्पॅक्ट प्लेयर' कोण? BCCI ने शेअर केला ड्रेसिंग रुममधील BTS Video

Team India's Impact Player Medal after Win against USA: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताने अमेरिकेवर २९ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यानंतर भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चे मेडल देण्यात आले.
Team India's Impact Player Medal Video: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची सुरुवात भारतीय संघाने दणक्यात केली. शनिवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारताने अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत केले.

भारताच्या या विजयात सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आणि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) यांचे मोलाचे योगदान राहिले. या सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये भारतीय संघाने विजयाचा आनंद साजरा केला. यावेळी 'इम्पॅक्ट प्लेअर'चे (Impact Player) मेडलही देण्यात आले.

