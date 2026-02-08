T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध भारताचा 'इम्पॅक्ट प्लेयर' कोण? BCCI ने शेअर केला ड्रेसिंग रुममधील BTS Video

Team India's Impact Player Medal Video: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची सुरुवात भारतीय संघाने दणक्यात केली. शनिवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारताने अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत केले. भारताच्या या विजयात सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आणि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) यांचे मोलाचे योगदान राहिले. या सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये भारतीय संघाने विजयाचा आनंद साजरा केला. यावेळी 'इम्पॅक्ट प्लेअर'चे (Impact Player) मेडलही देण्यात आले..T20 World Cup: 'फिल्डिंग कर, पागल आहेस का...'रोहित आला सूर्याला भेटला अन् मग नेमकं काय झालं? पाहा Video.भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये २०२३ वनडे वर्ल्ड कपपासून प्रत्येक आयसीसी स्पर्धेत सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षकाला मेडल देण्यात येत होते. पण यात आता थोडा बदल केला असून आता सामन्यात प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला 'इम्पॅक्ट प्लेअर'चे मेडल देण्यात येते. यानुसार शनिवारी अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतरही हे मेडल देण्यात आले. यावेळीचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की मोहम्मद सिराजला हे मेडल देण्यात आले..या व्हिडिओच्या सुरुवातीला मोहम्मद सिराज गोलंदाजी करताना दिसत असून बॅकग्राऊंडला सूर्यकुमारचा आवाज आहे. तो म्हणत आहे की 'रात्री दोन वाजता तो हॉटलला पोहचला. उठला, जेवला, फिजिओकडे गेला, स्विंमिंग पूलमध्ये उतरला आणि मग संध्याकाळी विकेट्सही काढल्या. त्यातून त्याची जिद्द दिसते.'यानंतर भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमधील ट्रेनिंग असिस्टंट दयानंद गराणी यांनी सूर्यकुमार आणि सिराजचे कौतुक केले. त्यानंतर त्यांनी सिराजला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून घोषित केले आणि त्याच्या गळ्यात मेडल घातले. यावेळी ड्रेसिंग रुममधील सर्व खेळाडूंनी जल्लोष करत सिराजसाठी टाळ्या वाजवल्या.मेडल मिळल्यानंतर सिराजने सूर्यकुमार यादवच्या खेळीचे कौतुक केले. त्याशिवाय अर्शदीप सिंगसोबत गोलंदाजीत चांगली भागीदारी झाल्याचेही त्याने सांगितले..खरंतर सिराज या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचा भाग नव्हता. मात्र पहिल्या सामन्याच्या तीन दिवस आधी झालेल्या सराव सामन्यादरम्यान हार्षित राणा दुखापतग्रस्त झाला आणि त्यामुळे तो स्पर्धेतून बाहेर गेला. त्यामुळे ऐनवेळेला मोहम्मद सिराजला त्याच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळाली. पहिल्या सामन्याच्या काही तास आधी सिराज संघात दाखल झाला..T20 World Cup मधील पहिलाच विजय भारतीय संघासाठी ठरला विश्वविक्रमी! ऑस्ट्रेलियालाही टाकलं मागे.त्यानंतर पहिल्या सामन्यापूर्वी भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहलाही ताप आल्याने तो खेळणार नव्हता. त्यामुळे सिराजला प्लेइंग इलेव्हनमध्येही जागा मिळाली आणि त्याने गोलंदाजीनेही प्रभावित केले. त्याने ४ षटकात २९ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे अमेरिकेला २० षटकात ८ बाद १३२ पर्यंत रोखण्यात भारताला यश मिळाले.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने ७७ धावांवरच ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र सूर्यकुमार यादवने शेवटपर्यंत टिकून राहत ४९ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ९ बाद १६१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.