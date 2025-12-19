IND U19 vs SL U19 SF Live: भारत-श्रीलंका सामना रद्द झाल्यास कोण जाईल फायनलला? बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा करेक्ट कार्यक्रम

India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या आशिया चषक स्पर्धेत निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. अ गटात सलग तीन विजय मिळवून भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, तेच याच गटातून दुसऱ्या स्थानासह पाकिस्तानने आगेकूच केली आहे. ब गटातून बांगलादेशने अपराजित मालिका कायम राखून उपांत्य फेरीत पाकिस्तानला आव्हान दिले आहे. भारतासमोर ब गटातील दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या श्रीलंकेचे आव्हान आहे. .भारतीय फलंदाजांनी ही स्पर्धा गाजवली आहे. मागील लढतीत अभिग्यान कुंडूने द्विशतकी खेळी केली होती. वैभव सूर्यवंशीनेही १७१ धावांची वादळी खेळी पहिल्याच सामन्यात केली होती. आज उपांत्य फेरीचे दोन्ही सामने ओलसर खेळपट्टीमुळे उशीरा सुरू होणार आहेत. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यावर हवामानाचा मोठा खोडा बसण्याची शक्यता आहे. सततच्या पावसामुळे सामना रद्द होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी जर सामना खेळवता आला नाही, तर फायनलमध्ये कोण पोहोचणार?.Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला... .Who goes through if match is abandoned?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातला सामना रद्द करावा लागल्यास भारतीय संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल, कारण साखळी फेरीत भारताने अ गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि श्रीलंका ब गटात दुसऱ्या स्थानी आहे. त्यामुळे भारताला अंतिम फेरीत जाण्याचा मान मिळणार. अशीच परिस्थिती पाकिस्तान-बांगलादेश यांच्या लढतीत आहे आणि ही लढत रद्द झाल्यास बांगलादेश अंतिम फेरीत जाईल. कारण, ते ब गटात अव्वल आहेत. पाकिस्तान अ गटात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे..सध्याची परिस्थिती..मैदानावरील कव्हर सुरुवातीला निघाले होते, पण आता ते पुन्हा लावण्यात आले आहेत. नाणेफेक करण्यासाठी परिस्थिती अजूनही पुरेशी चांगली नाही. पंच भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता पुन्हा एकदा मैदानाची पाहणी करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.