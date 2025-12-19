Cricket

IND U19 vs SL U19 SF Live: भारत-श्रीलंका सामना रद्द झाल्यास कोण जाईल फायनलला? बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा करेक्ट कार्यक्रम

India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal Marathi News: आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली अपराजित मालिका कायम राखताना भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आणि त्यांच्यासमोर श्रीलंकेचे आव्हान आहे. तेच दुसरीकडे पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश असा उपांत्य फेरीचा सामना रंगतोय.
India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या आशिया चषक स्पर्धेत निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. अ गटात सलग तीन विजय मिळवून भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, तेच याच गटातून दुसऱ्या स्थानासह पाकिस्तानने आगेकूच केली आहे. ब गटातून बांगलादेशने अपराजित मालिका कायम राखून उपांत्य फेरीत पाकिस्तानला आव्हान दिले आहे. भारतासमोर ब गटातील दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या श्रीलंकेचे आव्हान आहे.

