IPL 2026 Auction: कॅमेरून ग्रीनने लिलावात 'भाव' वाढावा म्हणून खेळली मोठी खेळी... आता तर फ्रँचायझींमध्ये रंगणार जोरदार चुरस

IPL 2026 auction Cameron Green strategy explained : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठीच्या लिलावाची तयारी झाली आहे... अबु धाबीमध्ये येत्या मंगळवारी दुपारी २:३० वाजल्यापासून लिलावाला सुरूवात होईल आणि पहिल्या सेटमध्येच यंदाच्या लिलावातील सर्वात महागडा खेळाडू मिळण्याचे भाकित आहे. या सेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून ग्रीनचा समावेश आहे आणि त्याला मोठी रक्कम देऊन आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी बऱ्याच फ्रँचायझींमध्ये चुरस रंगण्याचा अंदाज आहे. पण, कॅमेरूनने त्याचा 'भाव' आणखी वाढावा यासाठी मोठी खेळी केली आहे आणि ती यशस्वी होईल असाही अंदाज आहे..पहिल्या सेटमध्ये न्यूझीलंडचा डेव्हॉन कॉनवे, ऑस्ट्रेलियाचे जॅक फ्रेझर मॅकगर्क व कॅमेरून ग्रीन आणि आफ्रिकेच्या डेव्हिड मिलर या २ कोटी मुळ किंमत असलेल्या खेळाडूंसह ७५ लाखांच्या मुळ किमतीच्या पृथ्वी शॉ व सर्फराज या दोन भारतीयांचा समावेश आहे..IPL 2026 Mock Auction: कॅमेरून ग्रीनसाठी CSK ने मोजले २१ कोटी, इंग्लंडच्या लियाम लिव्हिंगस्टोनसाठी KKR ने रिकामी केली झोळी.ऑस्ट्रेलियाच्या अष्टपैलू खेळाडूने IPL 2026 mini-auction मध्ये फलंदाज म्हणून त्याची नोंदणी केली आहे. पदार्पणापासून ग्रीन हा अष्टपैलू म्हणूनच खेळत आला आहे आणि त्याने दोन्ही विभागात चांगली कामगिरी केली आहे. पण, यावेळी ग्रीनने आयपीएल लिलावात स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून नोंदणी करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्याची ही खेळी यशस्वी होईल का? तर नक्कीच होईल...अधिकचा पैसा मिळावा म्हणून गिलने त्याच्या नावाची नोंद स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून केली आहे. त्याच्यावर १० कोटींपेक्षा जास्त नक्कीच बोली लागेल. पण, स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून त्यात अधिक भर पडू शकते. ग्रीनने आयपीएल २०२३ च्या मिनी ऑक्शनमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून १७.०५ कोटी कमावले होते. त्याने १६ सामन्यांत ४५२ धावा करताना सहा विकेट्सही घेतल्या होत्या. त्यानंतर आयपीएल २०२४ मध्ये MI ने त्याला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसह ट्रेड केले. आयपीएल २०२४ मध्ये त्याला १३ सामन्यांत २५५ धावा केल्या आणि १० विकेट्स घेतल्या होत्या..IPL 2026 Auction: ३०००+ धावा अन् १०० + विकेट्स! ऑल-राऊंडरसाठी Mumbai Indians जोर लावणार; कोण आहे विरनदीप सिंग?.SET 2 - गस अॅटकिन्सन, वनिंद हसरंगा, वेंकटेश अय्यर, लिएम लिव्हिंगस्टोन, वियान मुल्डर, रचिन रविंद्र.SET 3 - फिन अॅलन, जॉनी बेअरस्टो, केएस भरत, क्विंटन डी कॉक, बेन डकेट, रहमनुल्लाह गुरबाज, जेमी स्मिथSET 4 - गेराल्ड कोएत्झी, आकाश दीप, जेकब डफी, फझलहक फरुकी, मॅट हेन्री, स्पेन्सर जॉन्सन, शिवम मावी, एरिच नॉर्खिया, मथिशा पथिराणाSET 5 - रवी बिश्नोई, राहुल चहर, अकिल होसैन, मुजीब रहमान, महिश थिक्षणा