Cricket

Fact Check: बिबट्या खरंच रणजी ट्रॉफी सामन्यावेळी धरमशाला स्टेडियममध्ये घुसला? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य

Did a Leopard Really Enter the Ranji Match in Dharamshala?: रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान धरमशाला स्टेडियममध्ये बिबट्या घुसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमागचे सत्य जाणून घ्या.
Fact Check: Did a Leopard Really Enter the Ranji Match

Fact Check: Did a Leopard Really Enter the Ranji Match

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • धरमशाला स्टेडियममध्ये रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान बिबट्या घुसल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • मात्र, हा व्हिडिओ खोटा असून आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे.

  • व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये कराचीचा उल्लेख असून, तो गमतीने तयार केलेला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Leopard
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
Dharamshala
cricket news today
Cricket Match
viral video
Fact Check

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com