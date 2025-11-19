Fact Check: बिबट्या खरंच रणजी ट्रॉफी सामन्यावेळी धरमशाला स्टेडियममध्ये घुसला? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य

धरमशाला स्टेडियममध्ये रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान बिबट्या घुसल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मात्र, हा व्हिडिओ खोटा असून आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये कराचीचा उल्लेख असून, तो गमतीने तयार केलेला आहे. .भारतात सध्या रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ हंगाम सुरू आहे. या हंगामात अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहेत. यंदाचा हा ९१ वा हंगाम असून आत्तापर्यंत ५ फेरी पूर्ण झाल्या आहेत. याचदरम्यान एक व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे, ज्यात धरमशालामधील रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान बिबट्या स्टेडियममध्ये आलेला दिसत आहे..Nagpur Leopard Rescue : इंजेक्शन मारलं अन् जाळीत पकडलं; भरवस्तीत शिरलेला बिबट्या जेरबंद, रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक घटनाक्रम.सध्या महाराष्ट्रात तरी बिबट्यांची दहशत दिसून येत आहे. जुन्नरसह नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर अशा अनेक ठिकाणी बिबट्यांना पकडण्यात आले आहे. त्यामुळे बिबट्या हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यातच क्रिकेट मैदानातही बिबट्या शिरल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे.या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की बिबट्या धरमशालातील क्रिकेट मैदानात पळत आहे आणि मग स्टँड्समधून जात आहे. त्यामुळे प्रेक्षक घाबरले आहेत. खेळाडू त्याच्याकडे पाहात आहेत आणि प्रेक्षक ओरडत असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सोशल मीडियावर पोस्ट झालेला आहे. २ नोव्हेंबर रोजी aikalaakari या अकाउंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून हजारो लाईक्स याला आले आहेत..काय आहे सत्य?दरम्यान, धरमशालाच्या क्रिकेट मैदानात रणजी ट्रॉफी दरम्यान बिबट्या घुसल्याचा व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ खोटा आहे. तो आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (AI) चा वापर करून नवण्यत आला आहे. तसेच हा व्हिडिओ खोटा आहे, हे आणखी एका गोष्टीमुळे आधोरेखीत होते की जर असा बिबट्या घुसला असता, तर अधिकृत संस्थांनी याबाबत त्वरित दखल घेतली असती, पण तसं झालेलं नाही. याशिवाय व्हिडिओच्या कॅप्शनवरूनही हे स्पष्ट होतं की हा व्हिडिओ खोटा आहे..कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की धरमशालातील रणजी ट्रॉफी सामना हिमाचल प्रदेश आणि कराचीमध्ये होत आहे. कराची हे पाकिस्तानमधील शहर आहे. तसेच पुढे गमतीने असंही म्हटलंय की बिबट्या कराची संघाच्या टॉप-ऑर्डरपेक्षा जास्त धावा करून गेला आणि तो परत गेल्यानंतर हिमाचल प्रदेशने त्यालाच फिल्डिंग कोच करण्याची मागणी बीसीसीआयकडे केली. तसेच कॅप्शनच्या शेवटी हॅशटॅग 'Sora2' वापरले आहे, जे एक लोकप्रिय AI-व्हिडिओ जनरेटर आहे..हा व्हिडिओ ज्या aikalaakari अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे, त्या अकाउंटच्या बायकोमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे की 'AI Filmmaker'. या अकाउंटर AI चा वापर करून अनेक व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत. त्यामुळे हा धरमशाला स्टेडियममधील व्हिडिओही अशाचप्रकारे AI निर्मित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.