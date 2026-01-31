T20 World Cup स्पर्धेवर निपाह व्हायरसचे संकट? भारतातील सामने दुसरीकडे खेळवले जाणार? बांगलादेशी, पाकिस्तानींचा 'डाव'

Is T20 World Cup in India under threat due to Nipah virus? भारतात निपाह व्हायरसचा शिरकाव झाला आहे... अशा परिस्थितीत भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सामन्यांचे आयोजन करायला नको... खेळाडूंच्या जिवाशी खेळ नको...भारत आणि बीसीसीआय खेळाडूंना संकटात टाकत आहेत.. अशा चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहेत. पण, या चर्चा बांगलादेशी व पाकिस्तानी घडवून आणत असल्याचे समोर आले आहे. खरच भारतात निपाह व्हायरस वाढलाय का? त्याचा वर्ल्ड कप स्पर्धेवर परिणाम होईल का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधूयात....पश्चिम बंगालमध्ये अलिकडेच झालेला निपाह विषाणूचा प्रादुर्भाव हा काही नवीन नाही. डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये दोन महिला परिचारिकांचा संसर्ग झाल्याची ही आठवी वेळ आहे. दोघांनाही क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आले आहे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनाही शोधण्यात आले आहे आणि त्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्या सर्वांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे..Pakistan Cricket : पाकिस्तानचा गोंधळ! T20 World Cup बद्दल केलेला मेसेज डिलिट... आता यांचा काय नवीन ड्रामा? चाहते संतापले."केंद्र आणि राज्य आरोग्य संस्थांच्या समन्वित प्रयत्नांद्वारे चाचणी आणि क्षेत्रीय तपासणी करण्यात आली, ज्यामुळे प्रकरणे वेळेवर रोखता आली. आतापर्यंत निपाह विषाणू आजाराचे कोणतेही अतिरिक्त प्रकरण आढळलेले नाही. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि सर्व आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत," असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे..What is Nipah Virus?जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार ( WHO) निपाह विषाणू (NiV) हा एक प्राणिप्रसारित विषाणू आहे, जो सहसा प्राण्यांपासून मानवांमध्ये पसरतो. तो दूषित अन्नाद्वारे किंवा थेट लोकांमध्ये देखील संक्रमित होऊ शकतो. निपाह विषाणू पहिल्यांदा १९९८ मध्ये मलेशियातील डुक्कर पालकांमध्ये पसरलेल्या प्रादुर्भावादरम्यान आढळला. १९९९ मध्ये, मलेशियाहून आजारी डुकरांच्या आयातीनंतर सिंगापूरमध्ये प्रादुर्भाव नोंदवला गेला. सध्या कोणतीही लस किंवा उपचार नसल्यामुळे त्याचा मृत्यूदर ४०-७५% आहे. एकूण ७५६ प्रकरणे झाली आहेत आणि ४३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. भारतात २००१ मध्ये पश्चिम बंगालच्या सिलिगुडीमध्ये या विषाणूची पहिली नोंद झाली..निपाह व्हायरसबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांच्या पोस्ट या बांगलादेश व पाकिस्तानातून केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप होऊ नये, हा त्यामागचा हेतू दिसतोय. पण, WHO नेही घाबरण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..बारासातमध्ये निपाह विषाणूचे दोन रुग्ण आढळले, जे ईडन गार्डन्सपासून सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. ईडन गार्डन्सवर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे सहा सामने होणार आहेत. "कोणतीही चिंता नाही आणि सामने कोलकात्याबाहेर हलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व काही सुरक्षित आहे. सरकार किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आम्हाला तसा सल्ला दिला तर आम्ही त्यानुसार नियोजन करू. सध्यातरी निपाहच्या प्रादुर्भावाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही," असे बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.