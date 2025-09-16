Cricket

Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?

Did Ricky Ponting call India losers? आशिया कप २०२५ मधील भारत–पाकिस्तान सामन्यानंतर हस्तांदोलन न झाल्याने मोठा वाद पेटला. सोशल मीडियावर एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली ज्यात माजी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार रिकी पाँटिंग यांनी भारतीय संघाला ‘लूझर’ म्हटल्याचा दावा केला होता.
Ricky Ponting has denied viral social media claims

Ricky Ponting has denied viral social media claims

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ricky Ponting’s Alleged Remark On Team India Goes Viral : भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या लढतीत झालेल्या हस्तांदोलन प्रकणावरून वाद सुरूच आहे. भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करता मैदान सोडले आणि त्यावरून शेजारी खवळले. त्यांनी आयसीसीकडे तक्रार करून सामनाधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी केली, परंतु ती फेटाळली गेली. ही मागणी करताना त्यांनी यूएईविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्काराची धमकी दिली होती आणि ती पोकळ ठरणार आहे. या प्रकराणावर पाकिस्तानचे माजी खेळाडू बोंबलत असताना ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग याची पोस्ट चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Ricky Ponting
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Fact Check
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com