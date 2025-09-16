Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?

Ricky Ponting’s Alleged Remark On Team India Goes Viral : भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या लढतीत झालेल्या हस्तांदोलन प्रकणावरून वाद सुरूच आहे. भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करता मैदान सोडले आणि त्यावरून शेजारी खवळले. त्यांनी आयसीसीकडे तक्रार करून सामनाधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी केली, परंतु ती फेटाळली गेली. ही मागणी करताना त्यांनी यूएईविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्काराची धमकी दिली होती आणि ती पोकळ ठरणार आहे. या प्रकराणावर पाकिस्तानचे माजी खेळाडू बोंबलत असताना ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग याची पोस्ट चर्चेत आली आहे..'भारताने हा सामना जरी जिंकला असला तरी क्रिकेट इतिहासात भारताची लूझर म्हणूनच नोंद होईल. सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाने हस्तांदोलन करण्याची तयारी दाखवली, त्यामुळे ते जेन्टलमन्स गेमचे खरे चॅम्पियन म्हणून अमर झाले, तर भारत कायमस्वरूपी लूझर ठरला," असे रिकी पाँटिंगने म्हटल्याचा दावा करण्यात आला आहे..रिकी पाँटिंगने हे विधान Sky Sports वर केल्याचेही म्हटले गेले, परंतु ही पोस्ट खोटी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. रिकी पाँटिंगनेही स्वतः ट्विट करून या प्रकरणी त्याची भूमिका मांडली. त्याने लिहिले की, "माझ्या नावाने सोशल मीडियावर काही विधानं फिरत आहेत, याची मला जाणीव आहे. मात्र ती विधानं मी केलेली नाहीत. खरं तर आशिया कपबाबत मी कोणतेही सार्वजनिक विधान केलेलेच नाही.".दरम्यान, भारताने हा सामना ७ विकेट्स राखून सहज जिंकला आणि सुपर फोरमधील स्थानही पक्के केले. अ गटात भारत ४ गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे, तर पाकिस्तान व यूएई यांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. भारताविरुद्धच्या अपमानानंतर पाकिस्तानने कारवाई करा अन्यथा यूएईविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकू अशी पोकळ धकमी दिली आहे. त्यांनी तसे केल्यास यूएई सुपर फोरमध्ये जातील आणि पाकिस्तानला गाशा गुंडाळावा लागेल..IND A vs AUS A: कॅप्टन श्रेयस अय्यरने गौतम गंभीरच्या 'लाडक्या'ला बाकावर बसवले; वेस्ट इंडिज मालिकेत संधी मिळणे अवघड झाले.हस्तांदोलन न करण्याच्या भूमिकेवर सूर्यकुमार यादव म्हणाला, भारत सरकार, बीसीसीआय आणि संघातील खेळाडू प्रशिक्षक सगळे या विचारांच्या बाबतीत एकमतात होते. हा निर्णय आम्ही विचारपूर्वक अगोदरच घेतला होता. आम्ही फक्त आणि फक्त क्रिकेट खेळायला आलो आहे. दुसरे काही नाही. म्हणून आम्ही फक्त बॅट, बॉलने बरोबर उत्तर दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.