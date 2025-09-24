Cricket

Fact Check : भारताने २००७ चा T20I वर्ल्ड कप जिंकला; पाकिस्तानींचा पारा चढला, Shahid Afridi ला केली होती मारहाण? Viral Video

India vs Pakistan 2007 T20I World Cup : भारताने २००७ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर पाकिस्तानात शाहिद आफ्रिदीला रोषाचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानात आफ्रिदीला मारहाण झाल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
Shahid Afridi faces backlash in Pakistan after India clinched the 2007 T20I World Cup.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Viral footage of Pakistan violence against Shahid Afridi post 2007 T20I WC : आजच्याच दिवशी बरोबर २००७ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून पहिला वहिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. जोगिंदर शर्माच्या चेंडूवर मिसबाह उल हकचा एस श्रीसंतने झेल घेतला आणि त्यानंतर टीम इंडियाने एकच जल्लोष केला. भारताने ५ धावांनी हा सामना जिंकून महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली इतिहास घडवला होता. आज त्या वर्ल्ड कप विजयाच्या आठवणी माजी खेळाडूंनी ताज्या केल्या. इरफान पठाण, रॉबिन उथप्पासह अनेक खेळाडूंनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २००७ च्या विजयाचे फोटो पोस्ट करून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Viral Video
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
Shahid Afridi
pakistan cricket
India vs Pakistan
controversy
Fact Check

