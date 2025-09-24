Fact Check : भारताने २००७ चा T20I वर्ल्ड कप जिंकला; पाकिस्तानींचा पारा चढला, Shahid Afridi ला केली होती मारहाण? Viral Video

Viral footage of Pakistan violence against Shahid Afridi post 2007 T20I WC : आजच्याच दिवशी बरोबर २००७ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून पहिला वहिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. जोगिंदर शर्माच्या चेंडूवर मिसबाह उल हकचा एस श्रीसंतने झेल घेतला आणि त्यानंतर टीम इंडियाने एकच जल्लोष केला. भारताने ५ धावांनी हा सामना जिंकून महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली इतिहास घडवला होता. आज त्या वर्ल्ड कप विजयाच्या आठवणी माजी खेळाडूंनी ताज्या केल्या. इरफान पठाण, रॉबिन उथप्पासह अनेक खेळाडूंनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २००७ च्या विजयाचे फोटो पोस्ट करून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले. .भारताने गौतम गंभीरच्या ७५ व रोहित शर्माच्या नाबाद ३० धावांच्या जोरावर ५ बाद १५७ धावा केल्या. पाकिस्तानच्या उमर गुलने ३ विकेट्स घेऊन भारताच्या धावांवर लगाम लावला होता. प्रत्युत्तरात, पाकिस्तानकडून इम्रान नाझीर ( ३३) व युनूस खान ( २४) या आघाडीच्या फलंदाजांनी चांगली खेळी केली. पण, इरफान पठाण, आर पी सिंग व जोगिंदर सिंग यांच्यासमोर पाकिस्तानच्या अन्य फलंदाजांनी नांग्या टाकल्या. .मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळतंय... राहुल गांधी सकारात्मक विचाराचे! Shahid Afridi च्या विधानाचा BJP कडून समाचार.मिसबाह उल हकने ३८ चेंडूंत ४ चौकार १ षटकारासह ४३ धावांची खेळी करून पाकिस्तानला विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचवले होते. पण, महेंद्रसिंग धोनीने शेवटचे षटक जोगिंदर सिंगला दिले आणि मिसबाह त्याला स्कूप मारण्याच्या प्रयत्नात सीमारेषेवर झेलबाद झाला. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १९.३ षटकांत १५२ धावांवर तंबूत परतला..Viral Videoआजच्या दिवसानिमित्ताने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात २००७ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमध्ये भारताकडून पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानात परतलेल्या शाहिद आफ्रिदीला चाहत्यांनी मारहाण केल्याचा दावा व्हिडीओत केला आहे. यावेळी शाहिद पत्रकाराला शिव्या देताना दिसतोय आणि त्याच्यासोबत हाणामारी करताना दिसतोय.. .सत्य काय आहे?हा व्हिडिओ २००७ चा नसून २०११ सालचा आहे. आशिया चषक स्पर्धा संपवून आफ्रिदी मायदेशात परतला होता आणि त्याच्या स्वागतासाठी बरीच गर्दी जमली होती. या गर्दीत एका व्यक्तीचा आफ्रिदीच्या ३ वर्षांच्या मुलीला धक्का लागला. त्यानंतर आफ्रिदी संतापला आणि त्याने त्या व्यक्तीला मारहाण केली. काही दिवसानंतर आफ्रिदीने या घडलेल्या प्रकरणाबद्दल माफी मागितली होती. .भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.