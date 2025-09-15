Asia Cup 2025: जय शाह - शाहिद आफ्रिदीने खरंच एकत्र बसून पाहिला IND vs PAK सामना? जाणून घ्या Viral Video मागील सत्य

रविवारी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना दुबईत झाला.या सामन्यानंतर जय शाह आणि शाहिद आफ्रिदी यांचा एकत्र स्टेडियममध्ये सामना पाहातानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.मात्र या व्हायरल व्हिडिओमागील नेमकं सत्य काय आहे, जाणून घ्या..एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दशहतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ पहिल्यांदाच मैदानात रविवारी (१४ सप्टेंबर) आमने-सामने आले होते. आशिया कप २०२५ स्पर्धेत दुबईत झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सर्वच क्षेत्रात भारतीय संघ या सामन्यात पाकिस्तानला वरचढ ठरला..IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.तथापि, पहलगाममधील हल्ल्यानंतर या सामन्याला कडाडून विरोध झाला होता. अनेकांनी या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यात यावा, असं म्हटलं होतं. अनेक भारतीयांनी हा सामना पाहणार नसल्याचे म्हटले होते. अगदी अनेक राजकारणी नेत्यांनी आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटूंनीही या सामन्याला विरोध केला होता. मात्र भारतीय सरकारने परवानगी दिल्यानंतर भारतीय संघ हा सामना खेळला..याचदरम्यान आता भारत आणि पाकिस्तान सामना रविवारी झाल्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये सध्याचे आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आणि सध्याचे भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीसोबत स्टेडियममध्ये बसलेले दिसत आहेत. यामध्ये जय शाह आणि अनुराग ठाकूर शाहिद आफ्रिदीची सामना पाहताना हसून बोलतानाही दिसत आहेत. हा व्हिडिओ काही युझर्सने सोशल मीडियावर शेअर करताना असा दावा केला आहे की हे दृश्य रविवारी आशिया कप स्पर्धेत झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामन्यादरम्यानचे आहे..दरम्यान, या घटनेची सत्यता तपासल्यानंतर असं लक्षात येत आहे की हा व्हिडिओतील दृश्य जरी खरे असले, तरी ही घटना आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यातील नाही. ही घटना पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यापूर्वीची असून २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घडलेली आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान संघात दुबईमध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत सामना झाला होता. या सामन्यावेळी जय शाह, अनुराग ठाकूर आणि शाहिद आफ्रिदी दुबईच्या स्टेडियमवर उपस्थित होते..तसेच व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की मैदानात 'चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५' स्पर्धेचे होर्डिंग्स आहेत. हाच व्हिडिओ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भारत - पाकिस्तान सामन्यानंतरही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्या दिवसाचे अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर आजही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट होत आहे की जरी हा व्हिडिओ खरा असला, तरी रविवारी झालेल्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील नाही..तथापि, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आशिया कप २०२५ मधील भारत - पाकिस्तान सामन्यादरम्यान बीसीसीआयचा कोणताही अधिकारी स्टेडियममध्ये दिसला नव्हता. जय शाह देखील या सामन्यासाठी उपस्थित नव्हते..IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ.FAQs१. आशिया कप २०२५ सामन्यानंतर कोणता व्हिडिओ व्हायरल झाला?(Which video went viral after the Asia Cup 2025 match?)➤ जय शाह, अनुराग ठाकूर आणि शाहिद आफ्रिदी दुबई स्टेडियममध्ये एकत्र सामना पाहतानाचा व्हिडिओ.२. हा व्हिडिओ कोणत्या सामन्याचा असल्याचा दावा करण्यात आला?(This video was claimed to be from which match?)➤ दावा करण्यात आला की तो १४ सप्टेंबर २०२५ च्या भारत-पाकिस्तान सामन्याचा आहे.३. प्रत्यक्षात हा व्हिडिओ कधीचा होता?(When was the video actually from?)➤ हा व्हिडिओ २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्याचा होता.४. व्हिडिओत खोटेपणा कसा उघड झाला?(How was the misinformation exposed?)➤ मैदानावर 'चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५' ची होर्डिंग्स दिसत असल्याने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.