FACT CHECK : हॅरिस रौफवर ३ सामन्यांची बंदी, Asia Cup Final नाही खेळणार? भारताला डिवचणे पडले महागात, ICC ची कारवाई

Haris Rauf ICC action India vs Pakistan controversy : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होणार आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही सामन्यांत भारताने शेजाऱ्यांना पराभवाचं पाणी पाजलं. पण, त्या सामन्यात बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. पहलगाम हल्ल्यानंतर IND vs PAK हे प्रथमच क्रिकेटच्या मैदानावर समोरासमोर आले, परंतु त्या सामन्यात भारतीय संघाने शेजाऱ्यांशी हस्तांदोलन केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) रडारड सुरू केली. दुसऱ्या सामन्यात हॅरिस रौफ व साहिबजादा फरहान यांच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनने वाद निर्माण झाला. आता या प्रकरणाची आयसीसीने दखल घेतली आणि हॅरिस रौफवर तीन सामन्यांच्या बंदीची शिक्षा सुनावली, अशी पोस्ट सध्या व्हायरल होतेय. .फरहानने सुपर ४ च्या सामन्यात अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केलं होतं. त्याची ही कृती पहलगाम हल्ल्याच्या जखमांवरील खपली काढणारी होती. त्यामुळे त्याच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली. त्यात हॅरिस रौफने भारतीय फलंदाजांप्रती अपशब्द वापरले आणि विमान क्रॅश झाल्याचेही हावभाव केले. भारत-पाक युद्धात भारताचे सहा विमान पाडल्याचा खोटा दावा शेजाऱ्यांनी केला होता. त्यामुळेच रौफने ते हावभाव केले होते. .HARIS RAUF - BANNED FOR 3 MATCHESहॅरिस रौफवर आयसीसीने ३ सामन्यांच्या बंदीची कारवाई केल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. यात रौफवर ३ सामन्यांच्या बंदीसह १०० टक्के मॅच फी दंड सुनावण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे. आयसीसीच्या या कारवाईमुळे रौफ IND vs PAK फायनल खेळणार नसल्याचा दावा केला जातोय..दरम्यान, सूर्यकुमारने पहिल्या सामन्यानंतर पाकिस्तानचा विजय हा भारतीय सैन्याला समर्पित असे विधान केले होते. पाकिस्तानच्या तक्रारीवर आयसीसीसमोर सुनावणी झाली. यात सूर्यकुमार यादव 'दोषी ' नसल्याचे सिद्ध झाले. सूर्यकुमारसोबत बीसीसीआयचे सीओओ हेमांग अमीन क्रिकेट ऑपरेशन्स सुमीत मल्लापूरकर देखील उपस्थित होते. सुनावणीनंतर आयसीसीने सूर्यकुमारला अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. .सत्य काय आहे?त्याचवेळी आज हॅरिस रौफ व फरहान यांनाही आयसीसीच्या समितीसमोर उभं केलं जाणार आहे. त्यांच्या इशाऱ्यांबाबत हॅरिस आणि फरहान पीसीबी अधिकाऱ्यांसोबत आयसीसीसमोर हजर होतील. त्यानंतर काय तो निर्णय घेतला जाईल. शक्यतो आयसीसी या खेळाडूंना ताकिद देऊन सोडेल... Viral होणारी पोस्ट खरी नसल्याचे तपासात समोर आले आहे... आयसीसीने अद्याप असा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही किंवा तो अधिकृतपणे जाहीरही केलेला नाही.