पाकिस्तानची पलटी! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी? India vs Pakistan सामना होणार, ठेवलीय अट...

Pakistan condition to play India fact check: पलटी मारण्यात पाकिस्तान पटाईत आहे. पाकिस्तानी खेळाडू निवृत्ती जाहीर करून ४-५ दिवसात ती मागे घेत असल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आता कितीही दावा करत असेल की, ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळणार नाही, तरी शेवटपर्यंत ते त्यांचा निर्णय बदलू शकतात. भारताविरुद्ध न खेळून होणारं नुकसान त्यांना पेलणारं नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान सरकारने निर्णय जाहीर केला असला तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) अजून अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) काही कळवलेले नाही. त्यात आता पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी दर्शवली आहे, परंतु त्यांनी एक अट ठेवल्याचे वृत्त पाकिस्तानी मीडियाने दिले आहे..बांगलादेशने मुस्ताफिजूर रहमान याला आयपीएलमधून हाकलल्यानंतर भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने खेळण्यास मनाई केली. बांगलादेशी खेळाडूंच्या जिवाला धोका असल्याचा दावा त्यांनी केला... आयसीसीने त्यांची समजूत काढण्याचा भरपूर प्रयत्न केला आणि त्यांना निर्णय बदलण्यासाठी पुरेसा वेळही दिला. पण, बांगलादेश सरकार व बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड हट्टावर कायम राहिले आणि आयसीसीने त्यांची हकालपट्टी करून स्कॉटलंडचा समावेश केल्याचे जाहीर केले..T20 World Cup वादात शाहिद आफ्रिदीची एन्ट्री! पाकिस्तान संरकारच्या सपोर्टमध्ये उतरला, ICC ला दिले आव्हान....या सर्व प्रकरणात पाकिस्तान मुद्दाम नाक खुपसत राहिले. त्यांनी बांगलादेशचे सामने आयोजनाचा प्रस्तावही आयसीसीकडे ठेवला. पण, आयसीसीने त्यांना भिक घातली नाही आणि चिडलेल्या पीसीबीने बहिष्काराची भाषा केली. बांगलादेशचा झालेला अपमान त्यांना सहज झाला नाही आणि त्यांनीही वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघारीचे नाटक केले. अखेर त्यांनी भारताविरुद्ध न खेळण्याची भूमिका घेतली आणि पाकिस्तान सरकारने ही भूमिका जाहीर केली..१५ फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना होणार नसल्याने आयसीसीला २२९० कोटींचा फटका बसण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. पण, आता पाकिस्तानी मीडियाने नवा दावा केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार पाकिस्तान अजूनही भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार आहे. पण, त्यांनी आयसीसीसमोर अट ठेवली आहे. 'आयसीसीने शेवटचा प्रयत्न म्हणून पाकिस्तानकडे विनवणी केली आहे. भारताविरुद्ध त्यांनी खेळावे, जेणेकरून होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल,' असा दावा पाकिस्तानी मीडिया करत आहे..यात एक पाऊल पुढे जाऊन ते हेही म्हणत आहेत की,' बांगलादेशची मागणी मान्य केल्यास आणि त्यांना ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पुन्हा खेळवल्यास पाकिस्तानची भारताविरुद्ध मॅच खेळण्याची तयारी आहे.' पण, अशी कोणतीही विनंती आयसीसीने केलेली नाही आणि पाकिस्ताननेही अशी कोणतीही अट ठेवलेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी मीडिया पेरत असलेल्या बातम्या खोट्या असल्याचे समोर आले आहे..Breaking : यशस्वी जैस्वाल संघात परतला; १६ सदस्यीय खेळाडूंची घोषणा, महत्त्वाच्या सामन्यात स्टार ओपनर मैदानावर उतरणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.