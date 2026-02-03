Cricket

पाकिस्तानची पलटी! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी? India vs Pakistan सामना होणार, ठेवलीय अट...

Will India vs Pakistan match happen in T20 World Cup 2026? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६पूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून पुन्हा एकदा वादळ निर्माण झालं आहे. काही पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी काही अटी ठेवल्याचा दावा केला जात आहे.
Pakistan will play India in the T20 World Cup 2026 only under certain conditions

Pakistan will play India in the T20 World Cup 2026 only under certain conditions

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan condition to play India fact check: पलटी मारण्यात पाकिस्तान पटाईत आहे. पाकिस्तानी खेळाडू निवृत्ती जाहीर करून ४-५ दिवसात ती मागे घेत असल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आता कितीही दावा करत असेल की, ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळणार नाही, तरी शेवटपर्यंत ते त्यांचा निर्णय बदलू शकतात. भारताविरुद्ध न खेळून होणारं नुकसान त्यांना पेलणारं नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान सरकारने निर्णय जाहीर केला असला तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) अजून अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) काही कळवलेले नाही. त्यात आता पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी दर्शवली आहे, परंतु त्यांनी एक अट ठेवल्याचे वृत्त पाकिस्तानी मीडियाने दिले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.