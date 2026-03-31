Banned : पाकिस्तानी खेळाडूची मस्ती उतरवली, दोन सामन्यांची बंदी; गुपचूप चिटींग करायला गेला अन् 'कॅमेरामन'ने करेक्ट कार्यक्रम केला

Fakhar Zaman Penalised for On-Field Misconduct : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL)मध्ये रोज नवनवीन वाद होताना दिसत आहेत... लीग सुरू होऊन ५ दिवसही झालेले नाहीत आणि रोज पाकिस्तानी खेळाडू त्यांचा रंग दाखवताना दिसतायत. आता फखर जमान चेंडूशी छेडछाड ( ball-tampering offense) केल्याच्या धक्कादायक गुन्ह्यात दोषी आढळला आहे. लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर लाहोर कलंदर्स (LQ) आणि कराची किंग्स (KK) यांच्यातील सामन्यानंतर सामनाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत, फखर जमानने आरोप नाकारले असूनही, त्याला कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे..LQ vs KKR यांच्यातल्या सामन्याच्या २० व्या षटकापूर्वी ही घटना घडली. कराचीला १४ धावांची गरज होती आणि कॅमेऱ्यांनी फखरला चेंडू हातांमागे धरून, तो हॅरिस रौफकडे देताना टिपले. मात्र, पंचांनी गोलंदाजाकडून चेंडू मागितला आणि मैदानातील सामना अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले की चेंडूसोबत छेडछाड केली आहे. त्यांनी तात्काळ कलंदर्स संघाला पाच धावांचा दंड ठोठावला, ज्यामुळे लक्ष्य नऊ धावांवर आले. शाहीन आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखालील संघ हा सामना हरला..IPL 2026: 'मी जेव्हा CSK साठी खेळायचे, तेव्हा...' शिवम दुबेविरुद्ध आक्रमक सेलिब्रेशनवर जडेजाने दिलं स्पष्टीकरण.फखरवर दोन सामन्यांची बंदी घालण्यात आली असून तो मुलतान सुलतान्स आणि इस्लामाबाद युनायटेड विरुद्धचे सामने खेळू शकणार नाही. लाहोर कलंदर्सचा पुढील सामना शुक्रवारी, ३ एप्रिल रोजी गद्दाफी स्टेडियमवर मुलतान सुलतान्सविरुद्ध आणि गुरुवारी, ९ एप्रिल रोजी कराचीतील नॅशनल बँक स्टेडियमवर इस्लामाबाद युनायटेडविरुद्ध होणार आहे..रविवार, २९ मार्च रोजी लाहोर येथील गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या लाहोर कलंदर्स विरुद्ध कराची किंग्स सामन्यादरम्यान खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आचारसंहितेच्या कलम २.१४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल लेव्हल ३ गुन्ह्यात दोषी आढळल्याने फखर जमानला दोन पीएसएल सामन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आज दिली..क्रिकबझच्या एका अहवालानुसार, २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या सामन्यानंतर अमेरिकेच्या संघाने फखरवर चेंडूसोबत छेडछाड केल्याची तक्रार केली होती. अमेरिकेचा कर्णधार मोनंक पटेलने आपल्या अधिकृत अहवालात या घटनेचा उल्लेख केला असला तरी, आयसीसीने कोणतीही कारवाई केली नाही. .PSL Controversy: PSLमध्ये मोठा ड्रामा! फखर जमानकडून 'बॉल टॅम्परिंग'? पीसीबीने हायलाईट्समधून पुरावेच हटवले.दरम्यान, पीसीबीने अलीकडेच गोलंदाज नसीम शाहवरही कारवाई केली. त्याने राजकारणी मरियम नवाज यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल २० दशलक्ष पाकिस्तानी रुपये (अंदाजे ६७ लाख रुपये) दंड ठोठावण्यात आला. काल टीम हॉटेलमधील सुरक्षेचा भंग केल्याबद्दल कलंदर्सचा कर्णधार शाहीनला १ दशलक्ष पाकिस्तानी रुपये (३.३९ लाख रुपये) दंड ठोठावण्यात आला.