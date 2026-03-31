Banned : पाकिस्तानी खेळाडूची मस्ती उतरवली, दोन सामन्यांची बंदी; गुपचूप चिटींग करायला गेला अन् 'कॅमेरामन'ने करेक्ट कार्यक्रम केला

Fakhar Zaman Banned for Two Matches: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज फखर जमान याच्यावर PSL 2026 दरम्यान मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्ज यांच्यातील सामन्यात त्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यामुळे त्याच्यावर दोन सामन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे.
Fakhar Zaman suspension reason PSL Level 3 offence explained

Fakhar Zaman Penalised for On-Field Misconduct : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL)मध्ये रोज नवनवीन वाद होताना दिसत आहेत... लीग सुरू होऊन ५ दिवसही झालेले नाहीत आणि रोज पाकिस्तानी खेळाडू त्यांचा रंग दाखवताना दिसतायत. आता फखर जमान चेंडूशी छेडछाड ( ball-tampering offense) केल्याच्या धक्कादायक गुन्ह्यात दोषी आढळला आहे. लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर लाहोर कलंदर्स (LQ) आणि कराची किंग्स (KK) यांच्यातील सामन्यानंतर सामनाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत, फखर जमानने आरोप नाकारले असूनही, त्याला कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

