Hardik Pandya चा 'रॉयल' थाट! बंगळुरुमधील नव्या बंगल्याची अन आलिशान गाड्यांची फॅनने दाखवली झलक; Viral Video

Hardik Pandya Bengaluru Villa Video: भारताचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) मुंबईतून आता बंगळुरूमध्ये स्थायिक झाल्याची बातमी यापूर्वीच आली होती. त्याने त्याच्या क्रिकेटसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे समजत होते. तो आता बंगळुरूमध्ये (Bengaluru) एका नव्या व्हिलामध्ये राहात आहे, त्याच्या घराची झलक त्याच्या एका चाहत्याने दिली आहे. विशेष म्हणजे हा चाहता त्याच्यासाठी ओडिशावरून सायकल प्रवास करत बंगळुरूला आला होता. या चाहत्याचे नाव दीपक कुमार आहे. .Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस.दीपक कुमारने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हार्दिकच्या बंगळुरूतील घराचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याने हा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये त्याच्या आणि हार्दिक पांड्याच्या भेटीबद्दलही माहिती दिली आहे. त्याच्या प्रवासाबद्दल समजल्यानंतर हार्दिकने त्याची भेट घेतली होती. दरम्यान, दीपकच्या व्हिडिओमध्ये हार्दिकचे घर बाहेरून दिसत असून त्यात त्याच्या घराची बाग आणि हार्दिकच्या गाड्याही दिसत आहेत..दीपकने व्हिडिओ शेअर करताना लिहिले की 'हार्दिक भाईचे बंगळुरूमधील नवीन घर. सर्वांना हॅलो. मी हार्दिक पांड्याचा खूप मोठा चाहता आहे. मी माझ्या मनात एक स्वप्न घेऊन माझ्या आवडत्या क्रिकेटपटूला भेटण्यासाठी ओडिशा ते बंगळुरू असा सायकल प्रवास सुरू केला होता.''भगवान जगन्नाथ यांच्या आशीर्वादाने मला बीसीसीआयची भेट घेण्याची आणि अखेरीस हार्दिक भैय्याला भेटण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मी त्याच्या नवीन घरालाही भेट दिली. हार्दिक पांड्या नुकताच बंगळुरूला राहायला गेला आहे आणि त्याचे सुंदर घर पाहून मला खूप आनंद झाला.'.बंगळुरूमध्ये बीसीसीआयचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहे. तिथे खेळाडूंना दुखापतीतून सावरताना आणि त्यानंतर सरावासाठीच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये मैदानंही असून तिथे सरावही करता येतो. हार्दिकचा बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातही समावेश असल्याने तो सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील सर्व सुविधाही वापरू शकतो..Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सची साथ सोडल्यास, हार्दिक IPL 2027 मध्ये कोणत्या संघाकडून खेळणार? CSK सह समोर ३ पर्याय, दोन संघांमध्ये कॅप्टन म्हणून संधी... .हार्दिक पांड्या सध्या भारतीय संघातून बाहेर आहे. तो शेवटचे आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळताना दिसला होता. त्यानंतर तो पाठीच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघातून बाहेर आहे. त्याची आयर्लंड, इंग्लंड आणि झिम्बाब्वे दौऱ्यांसाठीही निवड झाली नव्हती. त्यामुळे आता हार्दिक पूर्ण तंदुरुस्त होऊन पुनरागमन कधी करणार याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.यादरम्यानच त्याच्या आयपीएलमधील ट्रे़डिंगबद्दलही चर्चा सुरू आहेत. त्याच्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि खेळाडू म्हणूनही आयपीएल २०२६ हंगाम फारसा चांगला राहिला नाही. त्यानंतर मुंबई इंडियन्स त्याला ट्रेड करणार असल्याचे समजत आहे. त्याला संघात घेण्यासाठी अनेक फ्रँचायझी उत्सुक असल्याचेही रिपोर्ट्स आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.