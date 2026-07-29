Cricket

Hardik Pandya चा 'रॉयल' थाट! बंगळुरुमधील नव्या बंगल्याची अन आलिशान गाड्यांची फॅनने दाखवली झलक; Viral Video

Hardik Pandya’s Lavish Bengaluru Home and Cars : हार्दिक पांड्या नुकताच मुंबईतून बंगळुरूमध्ये स्थायिक झाला आहे. तेथील त्याच्या बंगल्याची झलक त्याचे ओडिसावरून सायकल प्रवास करून आलेल्या चाहत्याने दाखवली आहे.
Hardik Pandya Bengaluru Villa

Hardik Pandya Bengaluru Villa

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Hardik Pandya Bengaluru Villa Video: भारताचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) मुंबईतून आता बंगळुरूमध्ये स्थायिक झाल्याची बातमी यापूर्वीच आली होती. त्याने त्याच्या क्रिकेटसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे समजत होते.

तो आता बंगळुरूमध्ये (Bengaluru) एका नव्या व्हिलामध्ये राहात आहे, त्याच्या घराची झलक त्याच्या एका चाहत्याने दिली आहे. विशेष म्हणजे हा चाहता त्याच्यासाठी ओडिशावरून सायकल प्रवास करत बंगळुरूला आला होता. या चाहत्याचे नाव दीपक कुमार आहे.

Hardik Pandya Bengaluru Villa
Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
Cricket fan
Bicycle
cricket news today
bengaluru
Home