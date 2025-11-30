Cricket

IND vs SA: शतक करत विराटची गर्जना, देवाचेही मानले आभार अन् तेवढ्यात चाहत्याने मारली मैदानात एन्ट्री, पुढं काय झालं पाहा

Fan Breaches Security to Meet Virat Kohli : भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडेत विराट कोहलीने शतकी खेळी केली. त्याने शतक करताच एक चाहता मैदानात घुसला होता. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Virat Kohli | India vs South Africa ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रांचीतील भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडेत विराट कोहलीने वादळी शतक ठोकत संघाचा डाव सावरला.

  • शतकानंतर विराटचा चाहता सुरक्षारक्षकांना हुलकावणी देत मैदानात घुसला होता अचानक एन्ट्री झाली, सुरक्षा रक्षकांनी त्याला बाहेर नेले.

  • या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

