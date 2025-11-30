IND vs SA: शतक करत विराटची गर्जना, देवाचेही मानले आभार अन् तेवढ्यात चाहत्याने मारली मैदानात एन्ट्री, पुढं काय झालं पाहा

रांचीतील भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडेत विराट कोहलीने वादळी शतक ठोकत संघाचा डाव सावरला. शतकानंतर विराटचा चाहता सुरक्षारक्षकांना हुलकावणी देत मैदानात घुसला होता अचानक एन्ट्री झाली, सुरक्षा रक्षकांनी त्याला बाहेर नेले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना रांचीमध्ये रविवारी (३० नोव्हेंबर) खेळला गेला. हा सामना विराट कोहलीने त्याच्या वादळी फटकेबाजीने गाजवला. त्याने त्याचे शतक या सामन्यात पूर्ण केले. दरम्यान, विराटची लोकप्रियता मोठी आहे. या सामन्यातही त्याला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने त्याचे चाहते स्टेडियममध्ये हजर होते. यावेळी एक चाहता थेट मैदानात घुसल्याचेही दिसले..IND vs SA, 1st ODI: विराटचे धोनीच्या रांचीत वादळी शतक; रोहित-केएल राहुलचीही फिफ्टी, भारताचे द. आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी केली. भारताने यशस्वी जैस्वालची विकेट १८ धावांवरच गमावली होती. पण त्यानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी भारताचा डाव सावरला. या दोघांनी शतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, दोघांनी अर्धशतके पूर्ण केली. दोघांची जोडी चांगलीच जमली होती. पण त्यांची १३६ धावांची भागीदारी मार्को यान्सिनने रोहित शर्माला पायचीत करत तोडली. रोहितने ५१ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५७ धावा केल्या. त्यानंतर भारताने ऋतुराज गायकवाड (८) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (१३) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या. मात्र विराटला केएल राहुलची साथ मिळाली. यादरम्यान, विराटने त्याचे शतक १०२ चेंडूत पूर्ण केले..IND vs SA, 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडला संधी मिळाली, पण ब्रेव्हिसने हवेत एकाच हाताने पकडला त्याचा अफलातून कॅच; पाहा Video.शतक पूर्ण करताच विराटने नेहमीप्रमाणे उडी मारत आक्रमक सेलीब्रेशन केले. त्यानंतर त्याने आभाळाकडे पाहून हात जोडले. त्यानंतर तो गळ्यात घातलेली अंगठीचे चुंबन घेत असतानाच अचानक एक चाहता मैदानात आला आणि थेट विराटजवळ आला आणि त्याने विराटचे पाय धरले. विराट त्याला उठवत असतानाच सुरक्षा रक्षक आले आणि ते त्या चाहत्याला मैदानातून बाहेर घेऊन गेले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, विराटने शतकानंतरही त्याची आक्रमक फलंदाजी कायम ठेवली. त्याने केएल राहुलसोबतही अर्धशतकी भागीदारी केली. पण त्यांची ७६ धावांची भागीदारी विराट बाद झाल्याने तुटली. विराटला नांद्र बर्गरने रायन रिकल्टनच्या हातून झेलबाद केले. विराटने १२० चेंडूत ११ चौकार आणि ७ षटकारांसह १३५ धावांची खेळी केली. विराट बाद झाल्यानंतरही केएल राहुल आणि रवींद्र जडेजा यांनी ६५ धावांची भागीदारी केली. केएल राहुल ५६ चेंडूत ६० धावा करून बाद झाला, तर रवींद्र जडेजाने २० चेंडूत ३२ धावा ठोकल्या. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ८ बाद ३४९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.