IND vs SA: 'गौतम गंभीर हाय हाय...' भारताच्या पराभवानंतर प्रशिक्षकाच्या समोरच चाहत्यांची घोषणाबाजी; Video Viral

गुवाहाटी कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेकडून भारताला ४०८ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने या विजयासह मालिकेत २-० ने भारताला व्हाईटवॉश दिला. वर्षभरात दुसऱ्यांदा मालिकेत पराभव झाल्याने प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका होत असून, चाहत्यांनी स्टेडियममध्ये घोषणाबाजी केली. .रविवारी दक्षिण आफ्रिका संघाने भारतीय संघाला गुवाहाटीमध्ये झालेल्या कसोटी सामन्यात ४०८ धावांची पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत २-० अशा लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. भारताला गेल्या वर्षभरात दुसऱ्यांदा व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला आहे. तसेच मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघ मायदेशात ९ कसोटी सामन्यांपैकी ५ सामने पराभूत झाला आहे. त्यामुळे सध्या गौतम गंभीर टीकेचा धनी ठरला आहे. चाहत्यांमधूनही रोष व्यक्त होत आहे..IND vs SA 2nd Test Live: भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव; Rishabh Pant म्हणतो, थोडसा निराश आहे, पण....यापूर्वी २०२४ च्या अखेरीस न्यूझीलंडनेही भारतीय संघाला तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत ३-० अशा फरकाने पराभूत केले होते. त्यापूर्वी जवळपास १२ वर्षे भारतीय संघ मायदेशात कसोटी मालिका पराभूत झाला नव्हता. मात्र आता भारतीय संघ वर्षभरात दोनदा मालिका पराभूत झाला आहे. त्यामुळे हे पराभव भारतीय चाहत्यांच्या जिव्हारी लागले आहे. या दोन्ही मालिकांवेळी भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर होता. त्यामुळे त्याच्यावर टीका होत आहे..सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये गौतम गंभीरविरुद्ध चाहते घोषणाबाजी करताना दिसत आहे. झाले असे की गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने पराभूत केल्यानंतर गौतम गंभीर मैदानात भारतीय संघातील इतर सदस्यांसह मैदानात उभा होता. त्यावेळी स्टेडियममध्ये आलेल्या काही प्रेक्षकांनी त्याच्या समोरच 'गौतम गंभीर हाय हाय' अशा घोषणा दिल्या. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला चार डावामध्ये फक्त एकदाच २०० धावांचा टप्पा पार करता आला. तेही दुसऱ्या सामन्यात पहिल्या डावात भारताने २०१ धावा केल्या होत्या. या संपूर्ण मालिकेत भारताचे फलंदाज अपयशी ठरताना दिसले. पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी आणि दुसऱ्या सामन्यात तब्बल ४०८ धावांची पराभूत केले. दक्षिण आफ्रिकेने तब्बल २५ वर्षांनंतर भारतात कसोटी मालिका जिंकली आहे..IND vs SA: 'तुम्ही रोज भारतात येऊन जिंकत नाही, त्यासाठी...' तेंबा बावुमाने कसोटी मालिका विजयाचं सांगितलं नेमकं कारण.गुवाहाटी कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ४८९ धावा केल्या होत्या, त्यानंतर भारताला २०१ धावांवर सर्वबाद करत २८८ धावांची आघाडी घेतली होती. त्यानंतर दुसरा डाव ५ बाद २६० धावांवर घोषित करत भारतासमोर ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १४० धावाच करता आल्या.