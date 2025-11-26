Cricket

IND vs SA: 'गौतम गंभीर हाय हाय...' भारताच्या पराभवानंतर प्रशिक्षकाच्या समोरच चाहत्यांची घोषणाबाजी; Video Viral

Crowd Raises Slogans Targeting Coach Gambhir: दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटी कसोटीत ४०८ धावांनी विजय मिळवत २५ वर्षांनंतर भारतात कसोटी मालिका जिंकली. भारताच्या या पराभवानंतर गौतम गंभीरविरुद्ध चाहत्यांनी स्टेडियममध्ये घोषणाबाजी केली.
Gautam Gambhir | India vs South Africa Test

Gautam Gambhir | India vs South Africa Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • गुवाहाटी कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेकडून भारताला ४०८ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

  • दक्षिण आफ्रिकेने या विजयासह मालिकेत २-० ने भारताला व्हाईटवॉश दिला.

  • वर्षभरात दुसऱ्यांदा मालिकेत पराभव झाल्याने प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका होत असून, चाहत्यांनी स्टेडियममध्ये घोषणाबाजी केली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
coach
Gautam Gambhir
test cricket
Cricket Viral Video
Cricket Fans
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com