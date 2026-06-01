फुटबॉल चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! अखेर FIFA World Cup चे सामने भारतात दिसणार; कोणासोबत अन् किती रुपयांची झाली डील?

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (FIFA World Cup 2026) ११ जूनपासून सुरू होणार आहे. हा वर्ल्ड कप अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे होणार आहेत. मात्र या स्पर्धेचे सामने भारतात दिसणार की नाही, याबाबत संभ्रम होता. पण आता हा संभ्रम दूर झाला असून भारतातील फुटबॉल चाहत्यांनाही फिफा वर्ल्ड कपचा आनंद घेता येणार आहे. कारण भारतातील सामन्यांच्या प्रसारणाचे हक्क खरेदी करण्यात आले आहेत. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेडने (ZEEL) हे हक्क विकत घतले आहेत. .FIFA सोबत डील जाहीर होताच Zee Entertainment च्या शेअर्समध्ये जोरदार उसळी! पाहा नेमकं काय घडलं?.त्यामुळे आता झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेडच्या (ZEEL) नव्याने सुरू झालेल्या युनाईट८ स्पोर्ट्स लिनियर टीव्ही चॅनेलवर आगामी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामन्यांचे थेट प्रसारण (Live Streaming) केले जाणार आहे. याशिवाय 'झी५' (Zee5) वर या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही फिफा वर्ल्ड कपचे सामने पाहाता येणार आहेत. या स्पर्धेत एकूण ४८ संघ सहभागी होणार आहेत..'झी'कडून अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली आहे की भारतात २०२६ आणि २०३० फिफा वर्ल्ड कप, २०२७ फिफा महिला वर्ल्डकप आणि २०३४ पर्यंतच्या इतर प्रमुख फिफा स्पर्धांचे, डॉक्युमेंट्रीजचे प्रसारण त्यांच्याकडून करण्यात येईल. म्हणजेच आता महिला आणि पुरुष फिफा वर्ल्ड कपशिवाय १७ वर्षांखालील वर्ल्ड कप, २० वर्षांखालील वर्ल्ड कप, फुलसाल वर्ल्ड कप आणि आंतरखंडीय चषक अशा स्पर्धांच्या सामन्यांचेही प्रसारण 'झी' करणार आहेत. दरम्यान हा करार ३५ मिलियन अमेरिकन डॉलरचा करार झाल्याची शक्यता आहे. मात्र 'झी' किंवा फिफा कडून अधिकृतपणे कराराच्या रक्कमेचा खुलासा करण्यात आलेला नाही..खरंतर भारतात फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या प्रसारणाबाबत बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा होती. फिफाने यापूर्वी ब्रॉडकास्टिंग राईट्सची किंमत तब्बल १०० मिलियन डॉलर ठेवली होती, नंतर ती कमी केली होती. पण मे महिना सुरू झाला, तरी करार होत नव्हता. जिओस्टारकडून २० मिलियन डॉलरचा कराराची ऑफर होती, पण तो करार पूर्ण झाला नसल्याचे रिपोर्ट्स सांगतात. पण अखेर आता 'झी' ने प्रसारणाचे हक्क मिळवल्याने फुटबॉल चाहत्यांमध्ये आनंद आहे..खरंतर फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्री सुरू होऊन पहाटेपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे या वेळेत किती सामने पाहिले जाणार, याबाबत शंका असल्याने मोठी रक्कम देऊन प्रसारण हक्क विकत घेण्याची फारशी तयारी भारतातून कोणत्या ब्रॉडकास्टिंग कंपनीकडून दाखवली जात नव्हती. याआधी भारतीय प्रमाणेवेळेला अनुकूल राहिलेल्या २०२२ फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेचे प्रसारण हक्क जिओस्टारने ६२ मिलियन डॉलरला खरेदी केले होते. त्यावेळी सर्वाधिक सामने पाहणाऱ्या टॉप १० देशांमध्ये भारत होता. पण आता २०२६ मध्ये सामने मध्यरात्री सुरू होणार असल्याने किती जणं सामने पाहाणार याबाबत शंका होती. पण अखेर 'झी'ने चाहत्यांना आनंद दिला आहे.