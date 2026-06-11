FIFA World Cup 2026: टीव्ही चॅनेल्स बदलले! भारतात फिफा वर्ल्डकप नेमका कुठे पाहायचा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फुटबॉल चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली असून फिफा वर्ल्डकप 2026 ची सुरुवात झाली आहे. ही स्पर्धा दर ४ वर्षांनी आयोजित केली जाते. यावर्षी जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे करण्यात आले आहे..स्पर्धेचा पहिला सामना यजमान मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार आहे. हा सामना मेक्सिको सिटीमधील प्रतिष्ठित एस्तादियो अझ्टेका स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे २०१० च्या फिफा वर्ल्डकपनंतर हे दोन्ही संघ प्रथमच आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना शुक्रवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री १२:३० वाजता सुरू होईल..FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार.गत स्पर्धेत ३२ संघ सहभागी झाले होते. मात्र, यंदा ही संख्या ४८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १२ गट तयार करण्यात आले असून प्रत्येक गटात ४ संघ आहेत. प्रत्येक संघ साखळी फेरीत ३ सामने खेळणार आहे. त्यानंतर ३२ संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावरील सर्वोत्तम ८ संघ असे मिळून हे ३२ संघ निश्चित होतील..फिफा वर्ल्डकप 2026 मध्ये एकूण १०४ सामने खेळवले जाणार आहेत. यापैकी ७८ सामने अमेरिकेत होणार असून मेक्सिको आणि कॅनडा येथे प्रत्येकी १३ सामने खेळवले जातील. या विश्वचषकाचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अंतिम सामन्यात प्रथमच हाफ-टाइम शो आयोजित केला जाणार आहे..फुटबॉल सामन्यांचे नवीन स्वरूप कसे असेल?या वेळी स्पर्धेत ४८ संघ सहभागी होत असून त्यांची प्रत्येकी चार संघांच्या १२ गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. गट ‘अ’ पासून गट ‘ल’ पर्यंत सर्व संघ राऊंड-रॉबिन पद्धतीने प्रत्येकी ३ सामने खेळतील.एकूण ३२ संघ नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरतील. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ थेट पुढील फेरीत प्रवेश करतील. याशिवाय प्रत्येक गटातील तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्वोत्तम ८ संघांनाही नॉकआऊट फेरीत स्थान मिळेल. या संघांची निवड गुण, गोल फरक आणि केलेल्या गोलांच्या आधारे केली जाईल..नवीन स्वरूपामध्ये प्रथमच ‘राऊंड ऑफ ३२’ चा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विजेतेपदाचा प्रवास अधिक आव्हानात्मक आणि रोमांचक बनला आहे. विजेत्या संघाला आता एका अतिरिक्त नॉकआऊट फेरीतून जावे लागणार आहे..FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.भारतात थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे पाहता येणार?भारतात या स्पर्धेच्या प्रसारणाचे हक्क झी ग्रुपकडे आहेत. सर्व सामने युनाईटेड स्पोर्ट्स १, युनाईटेड स्पोर्ट्स १ एचडी, युनाईटेड स्पोर्ट्स २ आणि युनाईटेड स्पोर्ट्स २ एचडी या चॅनेल्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. तसेच डिजिटल प्रेक्षक झी५ ॲप आणि वेबसाइटवर सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.