मुंबईचा 'हा' फलंदाज ठोठावतोय टीम इंडियाचे दार! रणजी करंडक स्पर्धेत ७०० हून अधिक धावा; दिल्लीच्या गोलंदाजांची निघाली हवा

Mumbai vs Delhi Ranji Trophy Siddhesh Lad century: यशस्वी जैस्वाल, सर्फराज खान या युवा फलंदाजांनी टीम इंडियाकडून पदार्पण केले आहे. यशस्वी, तर टीम इंडियाच्या कसोटी संघाचा नियमित सलामीवीर झाला आहे. सर्फराजला देशांतर्गत क्रिकेट गाजवूनही कसोटी संघात पुरेशी संधी मिळालेली नाही. असे असताना मुंबईचा आणखी एक फलंदाज टीम इंडियाचे दार ठोठवू पाहतोय.. रणजी करंडक स्पर्धेच्या २०२५-२६ च्या हंगामात त्याने खोऱ्याने धावा केल्या आहेत. दिल्ली विरुद्ध सध्या सुरू असलेल्या सामन्यात त्याने शतकी खेळी करून मुंबईला संकटातून बाहेर काढत आघाडी मिळवून दिली आहे..मोहित अवस्थी ( Mohit Avasthi) च्या पाच विकेट्सने दिल्लीचा पहिला डाव २२१ धावांवर गुंडाळला. तुषार देशपांडे व शाम्स मुलानी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेऊन दिल्लीला धक्के दिले. दिल्लीचा सलामीवीर सनत सांगवान एकटा किल्ला लढवताना दिसला. त्याने २१८ चेंडूंत ११ चौकार व २ षटकारांसह ११८ धावा केल्या. त्यानंतर प्रणव ( ३९) व वैभव कंडपाल ( ३२) हे दिल्लीकडून सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले..दिल्लीच्या धावांचा पाठलाग करताना मुंबईने ४४ धावांवर आघाडीचे तीन फलंदाज गमावले. अथर्व हेरवाडकर ( १२), आकाश आनंद ( ९) व नाइट वॉचमन तुषार देशपांडे ( १) हे स्वस्तात माघारी परतले. मुशीर खान व कर्णधार सिद्धेश लाड यांनी संघाचा डाव सावरला. मुशीर ११४ चेंडूंत ७ चौकारांसह ५७ धावांवर बाद झाला आणि पाठोपाठ सर्फराज खानही (२४) कमी धावांचे योगदान देऊन माघारी परतला..कर्णधार सिद्धेश दुसऱ्या दिवसअखेर मैदानावर उभा राहिला आणि नाबाद शतकी खेळी करून संघाला आघाडी मिळवून दिली. सुवेध पारकरनेही ५३ धावांची नाबाद खेळी करून सिद्धेशसह २११ चेंडूंत १३० धावांची नाबाद भागीदारी केली आहे. मुंबईने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाज २६६ धावा करताना ४५ धावांची आघाडी घेतली. सिद्धेशने १७८ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने १०२ धावांची खेळी केली आहे. त्याचे हे या पर्वातील पाचवे शतक ठरले आणि मुंबईकडून एका पर्वात पाच शतकं करणारा तो तिसरा फलंदाज आहे..त्याने रणजी करंडक स्पर्धेच्या एका पर्वात ७००+ धावा करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. त्याने या पर्वात ८ सामन्यांत ७३६* धावा केल्या आहेत, त्यात पाच शतकं व १ अर्धशतक आहे. सिद्धेशने हे पर्व गाजवून भारताच्या कसोटी संघासाठी दावा ठोकला आहे. त्याने एकूण ८१ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४४.२१ च्या सरासरीने ५५८५* धावा केल्या आहेत. त्यात १५ शतकं व ३० अर्धशतकांचा समावेश आहे..