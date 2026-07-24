Student Protest: "आजच्या तरुणांना दडपणे अन् त्यांचे ब्रेनवॉश करणे, यशस्वी होणार नाही," भारतीय क्रिकेटपटूने सरकारला दाखवला आरसा

NEET paper leak Student protest latest Marathi News: देशभरात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फुर्तपणे सरकारविरोधात आंदोलन पुराकरे आहे. NEET पेपर फुटीमुळे २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आणि त्याचा जाब विचारायला तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. कॉक्रोज जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू आहे आणि शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर Gen Z ठाम आहे. अशात महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग, शिखऱ धवन, इरफान पठाण, शुभमन गिल आणि अनेकांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. पण, भारताचे माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी आरसा दाखवणारी पोस्ट लिहिली आहे..त्यांनी काही दिवसांपासून देशात सुरू असलेल्या सर्व गोंधळासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. ६१ वर्षीय मांजरेकर म्हणतात की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे दर्शवते की काहीतरी भयंकर चुकीचे घडत आहे. देशासाठी १११ हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेल्या या माजी फलंदाजाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली.."भारताच्या भविष्यासाठी!" टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलची पोस्ट; इरफान पठाणही म्हणतो, कोणत्याही 'पेपर लीक'मुळे....“मी भारताच्या तरुणांच्या पाठीशी उभा आहे. त्यांना दडपू नका, त्यांना पंख द्या. ते भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जातील,” असे मांजरेकर यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये लिहिले. त्यांनी पुढे असे ट्विट केले की," हा मुद्दा केवळ NEET पेपर फुटीचा नाही. लोकशाहीत दडपल्या जाणाऱ्या भावनेविरुद्ध आणि मुख्य मीडिया चॅनेलकडून ब्रेनवॉशिंग करण्याच्या भूमिकेविरुद्ध हा एक विद्रोह आहे. मी दोन मुलांचा बाप आहे आणि मला हे माहित्येय की, या मुलांना दडपून टाकणे आणि त्यांचे ब्रेनवॉशिंग करणे अशक्य आहे.ते कधीही यशस्वी होणार नाही.” .काल रात्री क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर याने समाजाला विचार करायला लावणारी पोस्ट लिहिली. तेंडुलकरने लिहिले की,"माझे वडील प्राध्यापक होते. ते अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान होते. "अपयश आले तरी चालते, पण फसवणूक किंवा गैरमार्ग स्वीकारणे योग्य नाही. कधीही शॉर्टकट्स घेऊ नका," त्यांनी मला ही एक महत्त्वाची शिकवण दिली होती. समाजातील जबाबदार नागरिक म्हणून, संस्कृती घडवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. कष्टाचे योग्य फळ न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निराशा वाटते, त्यांची भावना समजण्यासारखी आहे. त्यांना पुन्हा अशी निराशा वाटू नये, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.