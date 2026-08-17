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Viral Video: शेवटच्या बॉलवर ड्रामा! ४ धावांची गरज, चौकार न जाताच संघाचा जल्लोष; पण नंतर जे घडलं ते पाहून सर्वच अवाक

Viral Cricket Moment: एका स्थानिक क्रिकेट सामन्याचा व्हायरल व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये शेवटच्या चेंडूवर घडलेल्या नाट्यमय घटना दिसत आहेत.
Viral Video

Viral Cricket Moment

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Funny Cricket Viral Video: क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ म्हणतात, कारण मैदानात कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. बऱ्याचा एखाद्या चेंडूवर किंवा एखाद्या षटकात संपूर्ण सामना पलटतो, तर कधी एखादी विकेटही सामन्याला कलाटणी देऊ शकते.

कधी कधी काही विनोदी घटनाही मैदानात घडतात, ज्याचे व्हिडिओही अनेकदा व्हायरल होतात. असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शेवटच्या चेंडूवर नाट्यमय घटना घडल्याचे या व्हिडिओतून दिसते.

Viral Video
Viral Cricket Video: 6,6,6,6,6,6! सहा चेंडू, सहा षटकार... युवराज सिंगसारखी तुफान फटकेबाजी, पण इंग्लंडच्या फलंदाजाचा हा पराक्रम आहे थोडा वेगळा Video
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