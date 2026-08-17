Viral Video: शेवटच्या बॉलवर ड्रामा! ४ धावांची गरज, चौकार न जाताच संघाचा जल्लोष; पण नंतर जे घडलं ते पाहून सर्वच अवाक

Funny Cricket Viral Video: क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ म्हणतात, कारण मैदानात कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. बऱ्याचा एखाद्या चेंडूवर किंवा एखाद्या षटकात संपूर्ण सामना पलटतो, तर कधी एखादी विकेटही सामन्याला कलाटणी देऊ शकते. कधी कधी काही विनोदी घटनाही मैदानात घडतात, ज्याचे व्हिडिओही अनेकदा व्हायरल होतात. असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शेवटच्या चेंडूवर नाट्यमय घटना घडल्याचे या व्हिडिओतून दिसते..Viral Cricket Video: 6,6,6,6,6,6! सहा चेंडू, सहा षटकार... युवराज सिंगसारखी तुफान फटकेबाजी, पण इंग्लंडच्या फलंदाजाचा हा पराक्रम आहे थोडा वेगळा Video .व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की लहान मुलांचा एका स्थानिक मैदानात सामना सुरू आहे. तसेच @Boom_093 या एक्स (आधीचे ट्वीटर) युझरने शेअर केलेल्या या व्हिडिओच्या कॅप्शननुसार फलंदाजी करणाऱ्या शेवटच्या चेंडूवर विजयासाठी ४ धावांची गरज होती. पण फलंदाजाला चौकार किंवा षटकार मारता आला नाही. त्यामुळे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजयाचा जल्लोष सुरू केला. त्यांना वाटलं की आता विजय आपलाच आहे..पण त्यानंतर मैदानावर असं काही घडलं, ज्याची कल्पना गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला नव्हती. फलंदाजांनी धाव घेण्यास सुरुवात केली. ते पाहाताच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या खेळाडूंनी फलंदाजांना धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू दोन्ही स्ट्रायकरवर असलेल्या खेळाडूंनी एकमेकांकडे फेकत फलंदाजांना बाद करण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने कोणाचाही चेंडू स्टंपला लागला नाही आणि फलंदाजांनी चक्क ४ धावा पळून पूर्ण केल्या. त्यानंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजयाचा जल्लोष केला..हा शेवटच्या चेंडूवर घडलेल्या नाट्यमय घटनेचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होतोय. मात्र हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे किंवा कोणत्या सामन्यातील आहे, याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. तसेच जी माहिती व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आहे, त्याबाबतही सकाळ पुष्टी करत नाही. हा केवळ व्हायरल व्हिडिओ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.