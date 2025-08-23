Cricket

Asia Cup 2025: भारताच्या ७ खेळाडूंचे आशिया चषक संघात पदार्पण; त्यापैकी पाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नक्की दिसणार

7 Indian players making debut in Asia Cup 2025 : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात तब्बल ७ खेळाडूंना पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे. यापैकी पाच खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नक्की दिसतील, अशी मोठी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Asia Cup debut for India in 2025.
Asia Cup debut for India in 2025.esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • बीसीसीआयने आशिया कप २०२५ साठी १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला आहे.

  • सूर्यकुमार यादव कर्णधार तर शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून निवडले गेले आहेत.

  • सात खेळाडू पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये खेळणार आहेत.

Asia Cup 2025 India squad full list with debutants : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नुकताच आशिया कप २०२५ साठी १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला आहे. ९ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार म्हणून नेतृत्व करणार आहे, तर शुभमन गिलला उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
Team India Squad
cricket news today
Asia Cup
Sanju Samson
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com