Asia Cup 2025: भारताच्या ७ खेळाडूंचे आशिया चषक संघात पदार्पण; त्यापैकी पाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नक्की दिसणार

बीसीसीआयने आशिया कप २०२५ साठी १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला आहे.सूर्यकुमार यादव कर्णधार तर शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून निवडले गेले आहेत.सात खेळाडू पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये खेळणार आहेत. .Asia Cup 2025 India squad full list with debutants : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नुकताच आशिया कप २०२५ साठी १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला आहे. ९ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी सूर्यकुमार यादव कर्णधार म्हणून नेतृत्व करणार आहे, तर शुभमन गिलला उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. .या संघात सात खेळाडू पहिल्यांदाच आशिया कप खेळणार असून भारतीय क्रिकेटच्या पुढच्या पिढीला तयार करण्याची ही संधी मानली जात आहे. या यादीत संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, हर्षित राणा आणि रिंकू सिंग यांचा समावेश आहे..४६ वर्ष, १४८ दिवस...! या वयात Imran Tahir चा वर्ल्ड रेकॉर्ड; मोडले T20 तील अनेक विक्रम.संजू सॅमसन – सातत्यपूर्ण कामगिरीनंतर अखेर संजू सॅमसनला आशिया कपमध्ये संधी मिळाली आहे आणि त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे निश्चित आहे.अभिषेक शर्मा – आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेला अभिषेक शर्मा आक्रमक फलंदाज म्हणून समोर आला आहे आणि त्याने त्याची जागा पक्की केली आहे. .जितेश शर्मा – यष्टीरक्षक-फलंदाजाने आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनीही जितेशला प्राधान्य देणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.वरुण चक्रवर्ती – मिस्ट्री स्पीनर म्हणून समोर आलेला वरुण चक्रवर्ती ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये चांगली कामगिरी करताना दिसतोय. त्याने मिळालेल्या संधीचं सोनं करून दाखवले आहे आणि तो त्याची पहिलीच आशिया चषक स्पर्धा खेळणार आहे. त्याचेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे निश्चित आहे. .Virender Sehwag ने सांगितला किस्सा! ग्रेग चॅपेल यांच्यासोबत झालेला जोरदार वाद; राहुल द्रविडने मध्यस्थी केली नसती तर... .शिवम दुबे – चेन्नई सुपर किंग्सचा हा स्टार अष्टपैलू खेळाडू भारताच्या मधल्या फळीला भक्कम करण्याची ताकद ठेवतो. तोही त्याची पहिलीच आशिया चषक स्पर्धा खेळणार आहे.हर्षित राणा – वेगवान गोलंदाजाचे कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही कौतुक केले आहे आणि त्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.रिंकू सिंग – स्फोटक फलंदाज आणि मॅच फिनिशर रिंकूने दोन दिवसांपूर्वी यूपी ट्वेंटी-२० लीगमध्ये शतक झळकावून त्याची निवड योग्य ठरवली आहे. तो आशिया चषकाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फिट बसतो