Gautam Gambhir: 'मी दबाव झेलू शकतो, गोळीही अंगावर घेईन', गंभीर प्रशिक्षकपदावर बोलताना झाला व्यक्त

Gautam Gambhir Reacts to Multi-Format Coaching Challenges: भारताचा माजी कर्णधार गौतम गंभीर गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. त्याच्या मार्गदर्शनात भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या आयसीसी ट्रॉफीही जिंकल्या. तसेच आशिया कप स्पर्धाही भारताने जिंकली. मात्र असे असले तरी कसोटी क्रिकेटमध्ये मात्र अनेक निराशाजनक पराभव भारताला पाहावे लागले. .IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी संधी न दिल्याने वाद, पण गंभीरचं रोखठोक उत्तर, 'माझं काम लोकांना खूश करणं नाही...'.दरम्यान, सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर असून नुकतीच रविवारी ५ सामन्यांची टी२० मालिका संपली, ज्यात भारताने ३-२ अशा फरकाने विजय मिळवला. यादरम्यान, आता गौतम गंभीने मान्य केले की गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून विविध प्रकार, परिस्थिती आणि खेळाडूंचे स्वभाव सांभाळल्यामुळे अनेकदा तो मानसिकरित्या थकला होता. पण त्याने असंही म्हटलं आहे की दबाव हाताळण्याची त्याच्याकडे क्षमता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.गंभीर म्हणाला, 'हो, मला प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर मला तसा (थकल्याचा) अनुभव आला आहे. पण ते सांभाळण्याइतका मी खंबीर आहे. जोपर्यंत शक्य असेल, तेपर्यंत मी ते सांभाळण्यासाठी खंबीर आहे. माझी जडणघडणच कशी झाली आहे. मी दबाव सहन करू शकतो, मी अंगावर गोळीही घेऊ शकतो (संकटांचाही सामना करू शकतो). आणि हो मी देखील एक माणूसच आहे, त्यामुळे कधीकधी मी देखील थकतो. पण आत्तापर्यंत मी तो थकवा सांभाळू शकलो आहे.'.याशिवाय गंभीरने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अनेक प्रतिभाशाली खेळाडूंना न खेळवण्यावरून होणाऱ्या चर्चांवरही स्पष्टपणे उत्तर दिले. तो म्हणाला, त्याचं काम लोकांना आनंदी करणं नसून योग्य निर्णय घेते, हे आहे. तो म्हणाला, 'माझं काम प्रसिद्धी देणारे निर्णय घेण्यापेक्षा योग्य निर्णय घेणे आहे. लोकांना हवे असलेले आणि प्रसिद्धी देणारे निर्णय ड्रेसिंग रुममध्ये बसून घेणे सोपे आहे, पण माझं काम ड्रेसिंग रुममधील वातावरण सुरक्षित ठेवणे आणि दीर्घकाळापासून चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे व त्यांना स्पष्टता देणे हे आहे.'.IND vs NZ, T20I: पहिल्या ३ सामन्यांत लय सापडली, पण शेवटच्या २ मध्ये काय बिनसलं? श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'एका गोष्टीत सुधारणा हवी...'.दरम्यान, संघनिवडीबद्दल खेळाडूंशी संवाद साधणे कठीणही असू शकते, असंही गंभीर म्हणाला. तो म्हणाला, 'त्या चर्चा एक प्रशिक्षक म्हणून कठीण असतात. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संघात प्रतिभा असलेले खेळाडू आहेत. माझ्यासाठी प्रामाणिकपणे स्पष्टवक्तेपणा आणि पूर्णपणे पारदर्शक असणे, महत्त्वाचे आहे. हेच मुख्य प्रशिक्षकाचे काम आहे. जोपर्यंत मी ते करत आहे, तोपर्यंत मी कोणाच्याही डोळ्यात डोळे घालून उत्तर देऊ शकतो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.