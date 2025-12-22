Shubman Gill साठी गौतम गंभीर, अजित आगरकर आग्रही होते, पण 'ते' दोघं नको म्हणाले अन् T20 World Cup संघातून पत्ता कट झाला

Inside Story Of Shubman Gill’s T20 World Cup Snub Revealed : उप कर्णधार शुभमन गिलची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात निवड न होणे, हा सध्या भारतीय क्रिकेट वर्तुळातील हॉट टॉपिक आहे. आशिया चषक स्पर्धेनंतर शुभमनची ट्वेंटी-२० संघात निवड होणे आणि त्याला उप कर्णधारपद देणे... या सर्व घडामोडीनंतर त्याचे वर्ल्ड कप खेळणे निश्चित मानले जात होते. शुभमनसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसनच्या स्थानावर प्रयोग होत राहिले... पण, इतकं सर्व करूनही शुभमनला ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये काही खास करता आले नाही. पण, त्याला वगळण्याचं हेच एक कारण नाही. शुभमनच्या नावाला निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याचा होकार होता, परंतु त्या दोघांनी नकार दिला अन् संघातून त्याची हकालपट्टी झाली..बीसीसीआय सचिव देवाजित सैकिया यांनी शनिवारी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला. यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादव व अजित आगरकर यांनी टीम कॉम्बिनेशन हे शुभमनची निवड न होण्यामागचं कारण असल्याचे सांगितले. शुभमनच्या गैरहजेरीत ट्वेंटी-२० संघाचे उप कर्णधार अक्षर पटेल याच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. शुभमनला २०२५ मध्ये १५ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त एकही अर्धशतक झळकावता आले नाही. त्याची सरासरी ही २५ च्या खाली राहिली आहे..Shubman Gill: शुभमन गिलची संघात झाली निवड; अर्शदीप सिंग, अभिषेक शर्मा यांच्यासोबत खेळताना दिसणार; न्यूझीलंडविरुद्ध....आता एक नवीन अपडेट्स समोर आली आहे. शुभमनच्या निवडीवरून निवड समितीचे सर्व सदस्य एकाच पक्षात नव्हते. पत्रकार राजीव मिश्रा यांच्या दाव्यानुसार निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना शुभमन ट्वेंटी-२० संघात हवा होता. Inside story च्या यूट्युब चॅनेलवर बोलताना त्यांनी हा दावा केला. निवड समितीत शुभमनच्या निवडीवरून मतभिन्नता होती. निवड समतित आगरकरसह शीव सुंदर दास, अजय रात्रा आणि नव्याने नियुक्त झालेल्या आर पी सिंग व प्रग्यान ओझा यांचा समावेश होता..मिश्रा यांच्या दाव्यानुसार शुभमनच्या निवडीला आगरकर व गंभीर यांचा होकार होता, परंतु आर पी सिंग, प्रग्यान ओझा आणि आणखी एका सिलेक्टरचा शुभमनच्या समावेशाला विरोध होता. शुभमन ट्वेंटी-२० संघाच्या सेट अपमध्ये बसत नसल्याचे तिघांचे मत होते. पाचपैकी तिघांचा विरोध असल्याने आगरकरलाही नाईलाजाने बहुमाताचा निर्णय घ्यावा लागला..India squad for T20 World Cup 2026 - सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.