T20 WC, IND vs SA: अक्षर पटेलला संधी नाहीच; दक्षिण आफ्रिका संघात तब्बल ४ बदल; Super-8 सामन्यासाठी पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन

T20 World Cup 2026, IND vs SA, Playing XI: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर-८ मधील आपल्या मोहिमेची सुरुवात भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध करणार आहे. रविवारी (२२ फेब्रुवारी) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सामना होणार आहे. दोन्ही संघ आत्तापर्यंत या स्पर्धेत अपाराजित आहेत. पहिल्या फेरीत दोन्ही संघांनी सर्व चार सामने जिंकून आपापल्या गटात अव्वल क्रमांक मिळवला होता. आता या सामन्यानंतर कोणत्या संघाचा विजयी रथ रोखला जाणार हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, रविवारी होणाऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाचा कर्णधार एडेन मार्करमने (Aiden Markram) नाणेफेक जिंकली आहे आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजी करताना दिसेल.या सामन्यासाठी भारतीय संघाने (Team India) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे या सामन्यातही वॉशिंग्टन सुंदर खेळताना दिसणार असून अक्षर पटेलला (Axar Patel) संघातून बाहेर राहणार आहे. याबाबत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) सांगितले की हा कठीण निर्णय आहे..दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यांनी पहिल्या फेरीतील शेवटच्या सामन्यात काही खेळाडूंना विश्रांती दिली होती. पण आता भारताविरूद्धच्या सामन्यात लुंगी एनगिडी, मार्को यान्सिन, केशव महाराज आणि डेव्हिड मिलर या प्रमुख खेळाडूंचे संघात पुनरागमन झाले आहे..दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन -भारत: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्तीदक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात (India vs South Africa) आत्तापर्यंत ३५ टी२० सामने झाले आहे, ज्यातील २१ सामन्यांत भारताने विजय मिळवले आहेत आणि १३ सामन्यांत दक्षिण आफ्रिके विजय मिळवला आहे. एका सामना अनिर्णित राहिला आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup) इतिहासात आत्तापर्यंत ७ वेळा आमने-सामने आले आहेत. भारताने यातील ५ सामने जिंकले आहेत, यात २०२४ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील विजयाचाही समावेश आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेने दोन सामने जिंकले आहेत.